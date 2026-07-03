海外樓市｜蘇格蘭平價拍賣盤 入場費僅1.5萬英鎊 有物業租金回報高達15%

對於香港投資者而言，本港物業租金回報普遍僅2至3厘，然而英國蘇格蘭拍賣網站Auction House Scotland近日卻推出極低門檻拍賣物業，起標價由1.58萬至3.5萬英鎊(約15.6萬至36.5萬港元)不等，且全為永久業權（Freehold）。除住宅外亦有商舖，部分單位翻新後，料享有15厘租金回報。有業內人士指，物業或有隱藏結構性問題，價格才較平，投資者宜具備海外裝修資源，否則不宜沾手。 撰文：Wendy全球樓行

是次拍賣入場門檻最低物業位於格拉斯哥東區Westmuir Street的一房公寓。

格拉斯哥一房入場價1.5萬鎊 今次拍賣入場門檻最低物業是位於格拉斯哥東區Westmuir Street，起標價僅1.5萬英鎊的一房公寓。雖然叫價極平，但是物業長期丟空多年，現況不適合居住，室內滿布鴿糞，天花板上有破洞令白鴿進入房間築巢，環境衛生及結構均須全面修復，代理不開放實地睇樓，亦無法提供房屋檢測報告。 單位內設客廳、廚房、睡房及淋浴間，空間格局完整，但需要全屋翻新才可投入租務市場。拍賣行保守估算，完成裝修後每年租金收益可達8,317英鎊，以起標價計算，長線回報可觀。拍賣行透露，雖然單位殘破，現已累積大量登記出價投資者，目標買家以長線收租業主為主。該放盤屬A級市政稅，全年費用1,572英鎊(約16,383港元)持有成本偏低。但有熟悉蘇格蘭物業的業內人士指，香港買家入手的前提是有相熟的裝修團隊，並非投資初哥可以沾手，因為不熟悉當地市場，建築商或會開天殺價，工程開支或許足夠購買另一層物業。

北艾爾郡Ardrossan海岸現租單位叫價2.5萬鎊 若嫌翻新工程太費時間及心力，位於濱海小鎮Ardrossan格拉斯哥街的一房單位則可「即買即租」，單位位於2樓，起標價為2.5萬英鎊，毋須翻新，已有穩定租金收入。因現任租客已於單位居住7年，月租322英鎊，以買入2.5萬英鎊計算，全年租金3,864英鎊，租金回報15%，遠超香港本地收租物業；目前代理正與租客協調將租金加至每月349英鎊，如落實回報有望進一步上調。 商舖拍賣盤則位於東艾爾郡基爾馬諾克(Kilmarnock)的Bank Street，樓高兩層，總建築面積約56方米，屬永久業權，起標價3.5萬英鎊。地鋪現為空置放盤，一樓設額外儲物區及洗手間。Bank Street屬基爾馬諾克核心零售區，區內不少連鎖品牌及餐飲店舖。

港人入市須留意隱藏開支 業內人士指，投資拍賣單位的買家須留意額外收費，如簽署合約時，買家須支付成交價3.6%的行政費，最低收費3,600英鎊，且不論最終成交價高低均須繳付；另外買家須承擔土地查冊費、賣方法律費用、轉讓雜費等雜項支出等。不過物業均為永久業權，相較英國常見租賃業權，毋須定期續期、繳交地租，可節省一筆費用，但是有殘破單位不開放睇樓，港人投資前建議委託當地代理進行遠距離實地勘察，並評估維修成本及衡量其風險。