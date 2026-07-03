上月一手稍回氣 5盤本月候命 涉逾2100伙 新界區佔逾87%

6月一手表現略轉靜，加上缺乏大型全新盤接力，全月僅錄約850宗成交，見年半新低，同時令連續16個月「月月千宗」的強勢紀錄斷纜。不過發展商已部署本月重新出擊，當中3個新界盤合佔1,837，比例逾87%。

一手市場於今年首5個月交投暢旺，已成功突破1萬宗大關，6月表現稍為回氣，發展商紛紛部署7月推盤。據本報統計，本月最少有5個新盤可應市，涉及2,146伙，當中包括積極展開軟銷攻勢的會德豐地產古洞北「PARK SILICON」及新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」。

「芊御」由3座大樓組成，提供566伙，標準分層戶設6種戶型，實用面積約250至760方呎；其中標準兩房戶佔約70%。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目已錄逾2,500個查詢，期望最快下周上載樓書，目標本月開售。

「PARK SILICON」勢為古洞北一帶全新盤「頭炮」，位置鄰近港鐵古洞站，分2期發展，共涉781伙，第1期設457伙，第2期設324伙。標準戶涵蓋一房至三房，實用面積約310至600方呎，當中兩房佔近六成，有機會短期內公布售樓說明書。

愉景灣「滿．意」已獲入伙紙

香港興業(480)旗下大嶼山愉景灣「意濤」，第19-1及第19-2A期住宅命名為「滿．意」及「滿．意2期」，各設320伙和170伙，共涉490伙。銷售及市務助理總經理陳秀珍指，兩個項目戶型涵蓋一房至四房，單位實用面積最大4,416方呎，均已取得入伙紙。

麗新發展(488)旗下九龍塘「博峯」提供46伙，全屬逾千呎大宅，料於短期內取得入伙紙，樓花期僅約3個月。另恒基地產(012)紅磡「映匯」涉263伙，涵蓋一房至三房，主打兩房戶，有機會短期上載樓書及開價，定價會參考同系「首匯」。