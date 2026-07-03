北部都會區｜中海外、招商局置地、京東集團等6大企業組財團入標洪水橋片區

北部都會區洪水橋／厦村新發展區內一個片區（「洪水橋片區」）開發項目今日(3日)截標。由中國海外發展(688)、招商局置地(978)、華潤置地(海外)、中國旅遊集團投資運營、京東集團(9618)，以及信和置業(083)本身或其子公司合組的洪水橋新發展有限公司，宣布已遞交標書競投該項目，展現對北部都會區發展前景的信心，以及支持香港長遠發展的堅定承諾。

國家「十五五」 規劃明確提出加快北部都會區建設，特區政府首份五年規劃亦將北都列為重中之重。北都的發展將為香港帶來重要機遇，亦是未來發展的重要動力。是次聯合競標為北部都會區的高質量發展盡一分力，支持香港經濟持續向前。