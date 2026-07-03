北部都會區｜中海外、招商局置地、京東集團等6大企業組財團入標洪水橋片區

北部都會區洪水橋／厦村新發展區內一個片區（「洪水橋片區」）開發項目今日(3日)截標。由中國海外發展(688)、招商局置地(978)、華潤置地(海外)、中國旅遊集團投資運營、京東集團(9618)，以及信和置業(083)本身或其子公司合組的洪水橋新發展有限公司，宣布已遞交標書競投該項目，展現對北部都會區發展前景的信心，以及支持香港長遠發展的堅定承諾。
國家「十五五」 規劃明確提出加快北部都會區建設，特區政府首份五年規劃亦將北都列為重中之重。北都的發展將為香港帶來重要機遇，亦是未來發展的重要動力。是次聯合競標為北部都會區的高質量發展盡一分力，支持香港經濟持續向前。
中國海外地產董事總經理游偉光表示，北部都會區為香港首個五年規劃重點，也是香港未來發展的關鍵動力。中國海外身為扎根香港的中央企業，積極對接國家戰略、配合特區政府北都發展規劃，全力參與片區開發，透過完善居住配套、培育產業，改善市民生活，助力香港經濟社會高質量發展。
雙信封制招標 非價格佔比達70%
是次截標項目涉及住宅、產業及公共設施等多類型發展，總土地面積近11公頃，由6幅用地組成，包括3幅住宅地及3幅企業及科技園用地，分別涉及約182萬方呎及296萬方呎，合共約478萬方呎。發展商須同時兼顧住宅及產業發展，除了發展3幅住宅用地外，同時需要兼顧負責發展3幅產業之中至少1幅。
至於項目採用雙信封制招標模式，地價佔比30%，其餘70%屬非價格標書，包括發展商產業經驗、會否引進龍頭企業、發展速度、投資規模及創造的就業機會等。