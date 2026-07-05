滶蘊累售60伙 套現近27億｜九龍塘新盤

新世界發展(017)旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅「滶蘊」，瑰麗級複式大宅受捧，已火速售出27伙，現時全盤僅餘最後4伙。項目累售60伙瑰麗級低密度住宅物業，套現近27億元。
舉辦雙文化世界觀教育講座 邀請五十位客戶及親友出席
New World ELITE聯乘香港包玉剛學校，於「滶蘊」展銷廳舉辦雙文化世界觀教育講座，邀請了約五十位特選尊貴客戶及親友出席，共同探討香港教育發展趨勢、雙語教育挑戰，以及雙文化世界觀如何塑造下一代未來領袖。
是次講座深入剖析本港多元升學路徑、雙語教育的發展及實踐，以及國際化教育對培育未來人才的重要性，為家長提供最新教育資訊及前瞻視野，協助子女在瞬息萬變的全球環境中建立競爭優勢。
香港包玉剛學校創校校長Cathy Braithwaite擔任主講嘉賓，她憑藉多年教育經驗，分享對香港教育生態、國際課程發展及雙語教育模式的獨到見解，並從雙文化世界觀的角度，探討如何培養兼備國際視野、本地文化素養及領導能力的新一代人才，啟發在場家長深入思考子女的教育規劃。
「滶蘊」鄰近多所名校及國際學府，涵蓋幼稚園、小學及中學，為家庭提供多元優質教育選擇。香港包玉剛學校首個香港永久校園將設於玫瑰街，瞬步即達「滶蘊」，進一步提升區內優越的教育配套及學習氛圍。
「滶蘊」共提供109個低密度住宅單位，主打複式大戶及三、四房大宅。