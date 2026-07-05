滶蘊累售60伙 套現近27億｜九龍塘新盤

香港包玉剛學校創校校長Cathy Braithwaite (左)及新世界發展營業及市務部總監何家欣 (右）

是次講座深入剖析本港多元升學路徑、雙語教育的發展及實踐，以及國際化教育對培育未來人才的重要性，為家長提供最新教育資訊及前瞻視野，協助子女在瞬息萬變的全球環境中建立競爭優勢。

香港包玉剛學校創校校長Cathy Braithwaite擔任主講嘉賓，她憑藉多年教育經驗，分享對香港教育生態、國際課程發展及雙語教育模式的獨到見解，並從雙文化世界觀的角度，探討如何培養兼備國際視野、本地文化素養及領導能力的新一代人才，啟發在場家長深入思考子女的教育規劃。

「滶蘊」鄰近多所名校及國際學府，涵蓋幼稚園、小學及中學，為家庭提供多元優質教育選擇。香港包玉剛學校首個香港永久校園將設於玫瑰街，瞬步即達「滶蘊」，進一步提升區內優越的教育配套及學習氛圍。