50指標屋苑上周買賣按周微升3% 利嘉閣：近三周最多｜樓市數據

港島區交投量按周增 43% 九龍區大減 67%

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量個別發展，當中港島區交投量按周增加、新界區持平，九龍區則略有減少。港島區8個指標屋苑上周共錄10宗買賣，較前周的7宗增加43%，其中康怡花園、杏花村及海怡半島分別錄得1宗、2宗及3宗買賣，突破前周零成交的靜局；惟太古城及藍灣半島各錄2宗及1宗交投，分別按周減少33%及50%。

新界區方面，21個指標屋苑上周共錄33宗買賣，與前周的宗數相同，其中名城及沙田第一城各錄3宗及4宗交投，分別按周增加50%及33%；嘉湖山莊成交量由前周的5宗，增加20%至上周的6宗；不過，大埔中心及映灣園各自僅錄1宗買賣，按周分別減少67%；太湖花園、大興花園及YOHO Town期內亦各錄1宗交投，按周分別減少50%。