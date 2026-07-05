50指標屋苑上周買賣按周微升3% 利嘉閣：近三周最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美國議息後再度維持利率不變，短期息口憂慮暫時解除，不過期內股市表現低迷，更一度失守二萬三千點大關，令二手市場未見明顯反彈。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（22/6—28/6）共錄75宗買賣個案，較前周(15/6—21/6）的73宗增加3%，為近三周最多。
港島區交投量按周增43% 九龍區大減67%
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量個別發展，當中港島區交投量按周增加、新界區持平，九龍區則略有減少。港島區8個指標屋苑上周共錄10宗買賣，較前周的7宗增加43%，其中康怡花園、杏花村及海怡半島分別錄得1宗、2宗及3宗買賣，突破前周零成交的靜局；惟太古城及藍灣半島各錄2宗及1宗交投，分別按周減少33%及50%。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄33宗買賣，與前周的宗數相同，其中名城及沙田第一城各錄3宗及4宗交投，分別按周增加50%及33%；嘉湖山莊成交量由前周的5宗，增加20%至上周的6宗；不過，大埔中心及映灣園各自僅錄1宗買賣，按周分別減少67%；太湖花園、大興花園及YOHO Town期內亦各錄1宗交投，按周分別減少50%。
「零成交」屋苑按周減25%
至於， 九龍區21個指標屋苑上周共錄32宗交投，較前周的33宗減少1宗或3%，其中黃埔花園交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；海濱南岸、淘大花園及將軍澳中心各自僅錄1宗至2宗買賣，按周減幅分別達50%；新都城及港灣豪庭各自錄得3宗及2宗成交，按周分別減少25%及33%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有12個屋苑錄得「零成交」，較前周的16個減少25%，當中九龍區及新界區各佔6個及4個屋苑，港島區則佔2個。
陳海潮：料六月七月交替之間最多在十宗八宗水平緩緩回升
陳海潮指出，近期樓市交投仍處於高位回落後的谷底整固階段，受港股表現不濟影響，加上大型新盤亦暫時按兵觀察，故未能帶動整體市場轉趨活躍。本周中亦因回歸29周年假期休市，買賣仍然相對兩閒，加上受世界盃打得如火如荼影響，估計六月、七月交替之間，50指標屋苑買賣仍會相對緩慢，料最多只在十宗八宗的水平緩緩回升。