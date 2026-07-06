6月整體樓宇登記量破九千宗 按月升10% 利嘉閣：創26月最多｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，樓市經歷上半年一輪連月急衝後，六月整體登記量達此輪頂峰，而後市乘近期一些利淡因素藉機略作回氣，亦屬正常及健康的調整過程，後市可望再次儲力造好。土地註冊處最新數據顯示，2026年六月份全港共錄9,455宗樓宇買賣登記（數字主要反映五月中旬至六月上旬的樓市實際狀況），較五月份的8,560宗上升10%，除連續3個月突破八千宗水平外，更創自2024年五月以來的26個月新高；至於月內整體物業登記總值也升14%，錄839.93億元，同創近26個月最多。

一手私宅買賣登記量出現較大跌幅 按月跌 17% 從住宅物業環節觀察，上月一手私宅買賣登記量出現較大跌幅，但仍貼近二千宗水平，為年內第四多。總結六月份一手私宅買賣登記共錄1,943宗，按月跌17%；月內買賣登記總值則微升3%，錄得286.89億元，為近12個月新高。今年上半年累計，一手私宅登記已達12,174宗，較去年同期的8,952宗大增36%。至於六月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為形瑨(381宗)、首岸3期(207宗)及壹沐2期(199宗)。

二手私宅買賣登記量按月大升 20% 二手私宅市場方面，買賣登記量進一步突破，繼之前連續3個月均超越四千宗後，六月更突破五千宗的新里程。數字顯示，六月份二手私宅買賣登記勁錄5,131宗，按月大升20%，創下自2021年7月以來的60個月(即5年)最多；而月內登記總值也大升27%，錄453.30億元，為59個月來最多，並為期內首破四百億元水平。

非住宅登記量突破1200宗 至於非住宅市場上月表現最為凌厲，受惠純車位、工廈及商廈物業登記量同告大升帶動下，刺激整體非住宅物業登記量突破千二宗以上的高水平。總結六月份整體工商舖及其他買賣登記量按月大升34%，錄1,287宗；惟月內買賣登記金額則背馳減少12%，錄54.01億元，主因是五月份有店舖大額登記扯高基數之故。

一手推盤現空窗期 七月整體樓宇登記恐挫三成 陳海潮表示，六月表現強勁，主要是反映五月下旬的市場旺勢。不過，踏入六月份以來，整體氣氛明顯回軟，包括中東戰事一度反覆，高油價導致市場憂慮加息，進而推冧股市；連鎖效應之下，發展商的新盤暫時靠邊站令一手出現空窗期；二手市場買家亦顯得審慎觀望，令即市成交大幅萎縮。在市場急轉冷下，預料落入七月份的整體樓宇買賣登記量將出現顯著萎縮，恐一舉失七千宗水平，下試6,260宗的低位，按月料急插近34%，後市料最快八月份的登記量始能再度拾級回升。