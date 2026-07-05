十大屋苑｜周末成交回落55.6% 中原：市況平淡 分散市場注意力

中原地產十大屋苑本周末錄得4宗成交，較上周末9宗下跌55.7%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，世界盃賽事接近尾聲，賽事相當緊湊，分散買家注意力，加上近日市況較為平淡，無特別消息刺激買家入市意欲，短期內整體交投受壓，預計月中賽事完結後市場會重拾動力。
港島指標屋苑均未錄成交
港島區方面，3個指標屋苑均未錄成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，受世界盃熱潮影響，加上近日天氣不穩，影響睇樓活動，太古城本周末未錄成交，現時不少業主見市旺叫價較為進取，增加買家入市難度。
九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄1宗成交，近日整體交技氣氛平淡，加上世界盃因素，影響二手交投步伐。
映灣園周末錄2宗成交
新界區方面，中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華表示，映灣園本周末錄得2宗成交，包括9座中層B室，實用面積748方呎，三房套房間隔，現以768萬元易手，呎價10,267元。原業主於2024年以745萬元入市該址，現沽貨帳面獲利23萬元，單位2年升值3%。
沙田第一城周末成交按周減66.7%
中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，沙田第一城本周末錄1宗成交，較上周同期減少66.7%。成交單位為26座中層A室，實用面積447方呎，成交價623萬元，呎價13,937元。屋苑本月至今暫錄約2宗成交，平均呎價約14,453元。