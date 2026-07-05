十大屋苑｜周末成交回落55.6% 中原：市況平淡 分散市場注意力

映灣園周末錄 2 宗成交

新界區方面，中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華表示，映灣園本周末錄得2宗成交，包括9座中層B室，實用面積748方呎，三房套房間隔，現以768萬元易手，呎價10,267元。原業主於2024年以745萬元入市該址，現沽貨帳面獲利23萬元，單位2年升值3%。