十大屋苑｜周末買賣按周升29% 利嘉閣：已連升三周 仍處高個位數水平

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，周末十大屋苑的二手交投雖已連升三周，但整體市況仍未見十分暢旺，料待世界盃完結後，發展商才會積極推出新盤應市。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(7月4至5日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較上一個周末(6月27至28日)的7宗，按周增加2宗或約29%。
廖偉強認為，自中證監在5月底推出新一輪資本限制，無可避免對置業者構成心理影響。6月整體本港一手及二手交投量明顯放緩，有部份屋苑的成交宗數按月大跌一半。在市場缺乏焦點新盤及重大利好消息帶動下，加上世界盃賽事日趨緊湊，預期7月上旬市場整體交投會保持平穩水平，料待賽事完結及發展商推出焦點新盤應市，7月下旬一手市場氣氛有望好轉，而二手市場交投屆時亦將受惠。
僅5屋苑錄買賣 太古城沽3伙跑出
剛過去的周六日的十大指標屋苑中，若以區域劃分，新界區錄得4宗成交，而港島區錄得3宗成交，九龍區則錄得2宗成交。若以屋苑劃分，共有5個屋苑錄得買賣，其中太古城錄得3宗成交跑出，而沙田第一城及映灣園各錄得2宗成交緊隨其後，黃埔花園及麗港城各錄得1宗成交；其餘康怡花園、杏花邨、新都城、美孚新邨及嘉湖山莊暫未錄得成交。
太古城高層戶1670萬易手
利嘉閣地產康怡區助理營業董事丁培鴻表示，在過去星期六日太古城錄得3宗成交，其中一宗成交單位為金山閣低層B室，實用面積約582方呎，成交價約880萬，呎價約15,120元。另一宗為海天閣高層E室，實用面積約759方呎，成交價約1,670萬元，呎價約22,002元。
黃埔花園高層單位945萬沽
利嘉閣地產黃埔二行高級聯席董事余美寶表示，黃埔花園在過去周六日錄得1宗成交，單位為9期9座高層D室，實用面積約708方呎，成交價約945萬元，呎價約13,347元。
沙田第一城錄2宗成交
利嘉閣地產大圍區助理營業董事黃萬盛表示，沙田第一城過去周六日錄約2宗成交，其中44座高層H室，實用面積約304方呎，新近以約455萬元成交，呎價約14,967元。另一宗為26座中層A室，實用面積約447方呎，以623萬元成交，呎價約13,937元。