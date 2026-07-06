十大屋苑｜周末買賣按周升29% 利嘉閣：已連升三周 仍處高個位數水平

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，周末十大屋苑的二手交投雖已連升三周，但整體市況仍未見十分暢旺，料待世界盃完結後，發展商才會積極推出新盤應市。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(7月4至5日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較上一個周末(6月27至28日)的7宗，按周增加2宗或約29%。

廖偉強認為，自中證監在5月底推出新一輪資本限制，無可避免對置業者構成心理影響。6月整體本港一手及二手交投量明顯放緩，有部份屋苑的成交宗數按月大跌一半。在市場缺乏焦點新盤及重大利好消息帶動下，加上世界盃賽事日趨緊湊，預期7月上旬市場整體交投會保持平穩水平，料待賽事完結及發展商推出焦點新盤應市，7月下旬一手市場氣氛有望好轉，而二手市場交投屆時亦將受惠。