十大屋苑單位數成交 世盃白熱化 樓市買賣兩閒 代理料月中好轉

世界盃賽事進入淘汰賽階段，加上本港樓市無特別消息刺激，令市場買賣兩閒。隨著樓價上半年錄明顯升幅，業主叫價陸續進取，市場上筍盤亦買少見少，二手買家需時考慮及消化，拖慢交投步伐，十大屋苑續維持單位數成交。一手方面續於低位徘徊，周末錄得25宗成交，與對上周末相若；分析料本月中情況才有望好轉。 據中原地產統計，十大屋苑過去周末兩日僅錄4宗買賣，較對上周末的9宗跌55.7%，當中映灣園錄得2宗表現最旺，黃埔花園及沙田第一城各錄1宗，其餘7個成分屋苑「捧蛋」。該行東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華稱，映灣園9座中層B室三房套，實用面積748方呎，以768萬元沽出，呎價10,267元。原業主2024年以745萬元入市，持貨2年沽售帳面賺約3%。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，世界盃賽事相當緊湊，分散買家注意力，加上無特別消息刺激買家入市意欲，短期內整體交投受壓，料月中賽事完結後市場會重拾動力。 利嘉閣地產總裁廖偉強指，自中證監在5月底推出新一輪資本限制，無可避免對置業者構成心理影響，預期待世界盃賽事完結及發展商推出焦點新盤應市，一手氣氛有望好轉，二手交投屆時亦將受惠。