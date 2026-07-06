中原精英會辦三天兩夜長沙文化體驗之旅

中原精英會每年都會策劃境外考察交流活動，讓會員開拓視野、緊握市場脈動。今年，活動範圍進一步延伸，由中原精英會創會會長黃偉雄、應屆會長余志偉、副會長劉威遜、西半山首席營業董事李巍等管理層帶領160位精英，展開三日兩夜的長沙文化體驗之旅，感受當地文化底蘊與城市活力。

近年，長沙憑藉商業發展與文旅深度融合迅速崛起，既保留了深厚的湖湘文化底蘊，又散發出現代都市的蓬勃活力。中原精英會一行先後遊覽橘子洲 頭、嶽麓書院、愛晚亭及潮宗古街等湖湘文化地標，親身感受這座千年古城歷久彌新的獨特魅力。隨後，精英們走訪太平老街、文和友、五一廣場及長沙IFS等人氣商圈，從歷史文化到現代商業的不同維度，深入洞察長沙的城市競爭力與發展潛力，體會城市更新如何為文旅產業與商業活動注入全新動能。除了實地考察，精英們還品嚐了多款正宗湘菜，進一步領略長沙的生活氣息與人文風情。整個旅程將文化體驗、市場洞察與城市探索完美融合，為大家帶來了一場難忘的湖湘之行。精英們暫時放下忙碌的工作，在輕鬆融洽的氛圍下，大家交流經驗、互相啟發，拉近彼此的距離，也建立起更深厚的合作默契。精英們帶著滿滿的收穫返回崗位，休息過後大家將以更積極的姿態迎接未來的挑戰。