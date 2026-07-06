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出版：2026-Jul-06 16:00
更新：2026-Jul-06 16:00

灣仔SPRING GARDEN一房呎租80元 業主享逾3厘回報｜入伙盤租賃

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灣仔SPRING GARDEN一房成交呎租高見80元。(資料圖片)

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中原地產灣仔嘉薈軒分行高級資深分區營業經理翁梓軒表示，分行新近促成灣仔入伙盤SPRING GARDEN高層D室租賃成交，單位實用面積約282方呎，採一房間隔，設露台，向東北，望市景，以22,560元租出，呎租約80元。

翁梓軒透露，新租客為本地客，心儀單位內櫳裝修設計，加上物業地理位置優越，生活及交通便利，遂決定承租單位。

據了解，業主於今年初才以869萬元一手購入單位，收樓不久後即迅速租出，現可享3.1厘的租金回報。「SPRING GARDEN」位於春園街38號，屬單幢式設計，提供88伙。

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