利嘉閣45周年推出「真盤源大抽獎」 總值逾45萬元豐富獎品

利嘉閣地產今年迎來45周年的重要里程碑，為答謝客戶多年支持，特別推出「利嘉閣45周年真盤源大抽獎」，活動橫跨三個月，獎品總值超過45萬元。活動設有「真Chill大抽獎」及「真Wow成交大抽獎」兩大獎賞組別，讓不同的客戶均可參與，一同分享利嘉閣45周年的喜悅。 是次的周年活動獎品豐富豪華，包括江詩丹頓(Vacheron Constantin)名錶、Hermès手袋等名貴禮品，合共45份，象徵利嘉閣45年來與客戶並肩同行。 「真Chill大抽獎」由2026年7月1日至9月30日舉行，凡透過利嘉閣睇樓／放盤之住宅及工商舖物業客戶，即可參加抽獎。抽獎將於2026年10月15日舉行，並於10月22日公布結果。

至於「真Wow成交大抽獎」同樣於7月1日至9月30日接受登記，凡透過利嘉閣購買或售出一、二手住宅／工商舖物業，即可在活動登記頁面內登記參加抽獎 (買家或賣家需於2026年12月31日前完成支付佣金)。 抽獎將於2027年1月14日舉行，而得獎名單則於2027年1月21日公布。 利嘉閣地產主席施慧勤表示，45周年是公司別具意義的時刻，也象徵着品牌多年來在香港地產市場的專業、誠信與堅持。利嘉閣一直致力推動「真盤源」理念，為客戶提供可靠、透明的物業資訊；近年亦積極引入AI科技提升服務質素，例如數據分析，以及協助前線同事為客戶快速尋找匹配樓盤等，務求讓客戶在搵樓、放盤及買賣過程中獲得更好的體驗。

施慧勤稱，利嘉閣能走到今天，全賴客戶多年支持，期望透過今次的「真盤源大抽獎」，與客戶分享品牌成長的喜悅。她強調，利嘉閣會繼續秉持創新精神，推動地產代理服務邁向更高標準，並以專業團隊及科技力量，為客戶提供更準確、更全面的物業資訊。 利嘉閣地產總裁廖偉強指出，受惠市場對置業需求持續強勁，加上發展商大力配合推售新盤，今年上半年錄得整體私宅買賣登記量達3.79萬宗；而公司在各前線及後勤同事的努力下，亦交出十分亮麗的成績單。他預期，下半年樓市交投仍然暢旺，利嘉閣上下將繼續秉承專業態度，為客戶提供優質貼心的服務之餘，並推動公司業務再創佳績。