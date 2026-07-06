港鐵屯門第16區站第2期項目 周二起招收意向

港鐵屯門第16區站第2期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限約269萬方呎，而商業總樓面面積上限則為近33.5萬方呎。(資料圖片)

港鐵(066)宣布，周二(7日)就屯門第16區站第2期物業發展項目邀請發展商及/或財團提交發展意向書，截止日期為下周一(13日)下午2時正。

港鐵指出，屯門第16區站物業發展項目坐落於屯門市地段第576號的用地，毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站。屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工。屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫。

項目無縫連接第 16 區站

至於第2期物業發展項目可無縫連接第16區站，並會發展成為一個綜合項目，設有購物、社區設施配套及公共運輸交匯處；其住宅總樓面面積上限約269萬方呎，而商業總樓面面積上限則為近33.5萬方呎。