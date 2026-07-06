首岸系列累售659伙 吸金56億 第2期部署下半年應市｜紅磡新盤

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，「首岸」住客會所「Club Vic」連園林空間逾50,000方呎，當中多功能健身空間「動能館」設有全港住宅項目中首個官方HYROX Training Club，打造全天候訓練場景。「動能館」設有7個不同主題健身區，涵蓋高強度訓練區、拳擊區、帶氧運動區、功能性訓練區、肌力訓練區、伸展區及Pilates區，選用健身器材品牌Matrix及Ziva，結合功能性動作、耐力運動和力量訓練，提供全面的鍛煉。

HYROX亞太區營運總監尹俊堯指，HYROX是一項適合每個人的全球性健身賽事，結合8公里跑步與8種功能性訓練的全球性室內健身運動。該運動於2017年在德國漢堡推出後，迅速成為全球成長最快的健身運動，現時每年在全球多個城市舉辦多項大型比賽。

「首岸」第4期提供264伙，標準單位實用面積由338至585方呎，兩房標準單位實用面積由338至469方呎，共234伙，佔約89%。三房標準單位實用面積585方呎，設22伙，佔約8%。另設8伙兩房至三房特色戶，佔比約 3%，包括4伙平台特色戶，實用面積由352至585方呎，連135至534方呎平台；天際特色戶佔4伙，實用面積由390至585方呎，連163至258方呎天台。項目預計關鍵日期為2027年8月31日。