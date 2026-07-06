仲量聯行曾煥平：受惠內地資金流入 今年全年樓價最多升10%｜樓市數據

仲量聯行發表中期市場回顧及預測，仲量聯行香港主席曾煥平表示，2026年首五個月整體住宅成交量按年攀升44.2%，同期整體樓價上揚7.4%，與2025年3月的低位相比，樓價至今已累計反彈13%。預計今年全年樓價可升5%至10%。

本港樓市延續復甦勢頭，按目前的銷售步伐，消化貨尾所需的時間己由2023年十二月的101.6個月大幅縮短至今年3月的44.3個月，甚至低於2015至2021年牛市期間平均51.3個月，這意味庫存壓力已顯著紓緩，發展商推盤不再受貨尾積壓所製肘。