仲量聯行曾煥平：受惠內地資金流入 今年全年樓價最多升10%｜樓市數據

仲量聯行發表中期市場回顧及預測，仲量聯行香港主席曾煥平表示，2026年首五個月整體住宅成交量按年攀升44.2%，同期整體樓價上揚7.4%，與2025年3月的低位相比，樓價至今已累計反彈13%。預計今年全年樓價可升5%至10%。
本港樓市延續復甦勢頭，按目前的銷售步伐，消化貨尾所需的時間己由2023年十二月的101.6個月大幅縮短至今年3月的44.3個月，甚至低於2015至2021年牛市期間平均51.3個月，這意味庫存壓力已顯著紓緩，發展商推盤不再受貨尾積壓所製肘。
曾煥平表示，上半年住宅市場主要受惠IPO市場表現強勁及內地買家需求增長，帶動資金流入市場，加上盤源供應減少及經濟環境改善，另外政府積極推行引入人才計劃亦為住宅及租務市場帶來新剛需。展望下半年，通脹壓力升溫或會拖累買家的入市意欲，加上內地收緊資本管制．預計中小型住宅全年樓價升幅介乎5%至10%，且大部分升幅已於上半年實現；料下半年樓價將企穩，未見回調壓力，至於豪宅市場，預計全年資本價格將上升最多5％。整體而言，今年一手總成交量有望達約23,000宗，創下2019年以來的新高。
不過，後市仍存隱臺，包括潛在的加息風險、通脹壓力、股市波動以及內地收緊資本管制。曾煥平指，早前因地緣局勢緊張導致油價攀升，令美聯儲局目前趨向加息，發展商即使以較高價錢推盤仍有價有市。但息口上調或令發展商未來推盤部署以「去貨」為主，導致再減價以低價推盤情況再現，令樓市再度受壓。另外內地收緊資本管制，或會限制內地資金外流，進而可能削弱本港豪宅及中小型住宅市場的一大購買力。