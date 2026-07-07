普縉集團：下半年住宅交投料轉審慎 剛性需求撐中小型物業平穩向好

本地華資測量師行普縉集團發表《2026年第二季香港地產市場分析》報告，指出儘管2026年上半年環球政局動盪、金融市場波動，香港經濟仍保持穩定增長，受惠於外圍及本地需求增加，以及政府積極推動創新產業和吸引人才，本港樓市表現尤為亮眼，一手及二手市場交投同步重拾活躍，帶動整體樓價止跌回升，住宅租金更已攀升至歷史高位水平。展望下半年，該行預期受多項不確定因素影響，住宅交投氣氛將轉趨審慎，但在人才計劃等剛需支持下，中小型住宅的售價及租金仍有望維持平穩向好。

剛需強勁樓市量價齊升 豪宅物業續受資金青睞 據土地註冊處數據，2026年首5個月整體住宅物業共錄得33,160宗成交，按年上升約44%，總成交金額更按年急升約72%。其中，一手市場在多個新盤持續出現即日沽清及大手買家入市帶動下，首5個月成交達10,556宗，較去年同期的7,187宗上升約47%，涉及金額約1,202億元，按年大增近98%。二手市場成交量及金額亦見同步轉趨活躍，分別按年上升43%及58%。樓價與租金同樣向好，今年5月份整體住宅售價已較去年底上升約7.4%，租金則上升1.8%。

普縉認為，展望下半年，雖然港股偏軟及發展商開價轉趨進取，令市場整體氣氛轉趨審慎，但受惠於大專學位持續增加及各項人才計劃支持，中小型住宅的整體售價及租金預期仍能維持平穩向好。豪宅市場方面，內地買家比例持續上升，5,000萬元以上的豪宅成交已佔市場約三分之二份額。即使國務院於今年6月發布新規收緊內地居民對外投資限制，或為跨境資金帶來短期不確定性，但本港豪宅物業依然備受內地資金青睞，多個豪宅項目呎價更刷新近年高位，預期高端貴重物業後市在稀缺性下仍具支持。

工商舖跌幅收窄 核心甲廈與體驗式商舖展現韌性 至於工商舖市場於上半年已明確回穩，首4個月寫字樓、工廈及商舖價格跌幅較去年顯著收窄，寫字樓租金更逆市微升0.1%。其中雖然甲廈整體空置率仍高企，但核心區甲廈租金已較去年底回升4.2%，主要受惠於證券及財富管理等金融企業持續擴張，預期核心區空置率將見頂回落。商舖市場則步入結構性轉型，傳統零售逐漸演變成「體驗式據點」，如內地電商於灣仔進駐3萬呎體驗旗艦店即成功引流，反映品牌效應與現場體驗能有效提振實體舖價值，知名機構進駐民生非核心區亦有望改善局部空置情況。