文曜「雙破頂」沽頂層特色巨宅 成交價8000萬｜九龍城新盤

由建灝地產發展的現樓住宅項目九龍城「文曜」銷情暢旺，剛錄得頂層特色巨宅成交個案，成交單位為30樓A室，實用面積為2,183方呎，連589方呎平台，屬四房四套連兩儲物套及私人平台間隔，獲新買家以8,000萬元購入，呎價36,647元，創項目單位成交價及呎價雙新高。
據了解，新買家為同區家庭客，有見物業附連豪華室內裝修，項目大堂會所簇新，加上特色單位一伙難求，決定由租轉買購入上址，方便子女於同區名校上學，遂以90天即供付款辦法，斥8,000萬元購入，呎價36,647元。
是次成交單位位於項目最頂層全層 30樓A室，全層僅設一戶，採用一梯一伙設計，獨享尊貴升降機大堂，私隱度極高。大宅室內設計由享負盛名之Moty’s Design主理，展現時尚華麗風格。大宅客飯廳連接逾9米闊的大型趟摺門及闊約13米的私人平台，既可俯瞰九龍塘低密度住宅群，亦可遠眺中環維港上空迷人景色。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目銷售成績理想，連同上述成交，本年至今已售出21伙單位，整個項目則累沽83伙，套現逾10.76億元。項目現時僅餘9伙三房單位待售，全數為904方呎，餘貨具加價空間。
映居同錄成交
此外，系內與市區重建局合作發展的旺角新盤「映居」近日亦錄得新成交，成交單位為26樓D室，單位實用面積339方呎，買家選用建築期付款辦法，成交價為755.92萬元，以單位實用面積計算，折實呎價為22,299元。項目累積售107伙，套現約7.38億元。
鄭智荣又稱，近期本港樓市在中央限資政策及市場關注息口走勢之下，整體成交量略見放緩，惟一手豪宅市場物業仍然向好，市場連錄不少大額豪宅成交，反映買家對本港豪宅後市具信心。集團預計今年豪宅樓價升幅15%至20%，而中小型單位升幅則介乎13%至17%。
「文曜」提供92個住宅單位，間隔涵蓋一房至四房，實用面積由379至2,183方呎。
「映居」位於旺角埃華街3號，提供122伙，全屬睡房連書房間隔，實用面積由301至347方呎，預計關鍵日期為今年10月31日。項目毗鄰港鐵奧運站及旺角站，約5分鐘即達高鐵香港西九龍站。