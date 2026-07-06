文曜「雙破頂」沽頂層特色巨宅 成交價8000萬｜九龍城新盤

由建灝地產發展的現樓住宅項目九龍城「文曜」銷情暢旺，剛錄得頂層特色巨宅成交個案，成交單位為30樓A室，實用面積為2,183方呎，連589方呎平台，屬四房四套連兩儲物套及私人平台間隔，獲新買家以8,000萬元購入，呎價36,647元，創項目單位成交價及呎價雙新高。

據了解，新買家為同區家庭客，有見物業附連豪華室內裝修，項目大堂會所簇新，加上特色單位一伙難求，決定由租轉買購入上址，方便子女於同區名校上學，遂以90天即供付款辦法，斥8,000萬元購入，呎價36,647元。