首岸2期規模最大 恒基二部市區4盤待發 涉近600伙

一手市場上半年銷情熾熱，成交量已突破1.1萬宗，而單計發展商賣樓套現金額，半年已吸金逾1,330億元，較去年同期約710億元大幅攀升八成，可謂「價量齊飛」。踏入下半年，發展商部署新一輪推盤大計，其中恒基物業代理營業(二)部部署推出4個市區項目，涉逾595伙，包括近期熱賣的紅磡「首岸」第2期，提供384伙，主打中小型戶。

恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」迄今推出第1期、3期及4期應市，恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新表示，自今年4月底開售迄今，項目3期累沽659伙，平均成交呎價21,181元，套現約56億元，佔可供發售單位約九成。