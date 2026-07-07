首岸2期規模最大 恒基二部市區4盤待發 涉近600伙

一手市場上半年銷情熾熱，成交量已突破1.1萬宗，而單計發展商賣樓套現金額，半年已吸金逾1,330億元，較去年同期約710億元大幅攀升八成，可謂「價量齊飛」。踏入下半年，發展商部署新一輪推盤大計，其中恒基物業代理營業(二)部部署推出4個市區項目，涉逾595伙，包括近期熱賣的紅磡「首岸」第2期，提供384伙，主打中小型戶。
恒基地產(012)、希慎興業(014)及帝國集團合作發展的紅磡「首岸」迄今推出第1期、3期及4期應市，恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新表示，自今年4月底開售迄今，項目3期累沽659伙，平均成交呎價21,181元，套現約56億元，佔可供發售單位約九成。
倫國新透露，該部下半年計劃推出4個項目應市，共涉逾595伙，除「首岸」第2期外，有大角咀利奧坊第6期提供逾120伙、港島伊利近街第1期項目涉逾90伙，均主打中小型單位。另山頂盧吉道超級洋房，設1座洋房，可建樓面面積約1.17萬方呎。
恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹稱，「首岸」住客會所「Club Vic」連園林空間逾5萬方呎，當中多功能健身空間「動能館」設有全港住宅項目中首個官方HYROX Training Club，打造全天候訓練場景。
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仲量聯行料樓價今年最多升10%
物業顧問仲量聯行指，樓市銷情熾熱大幅加快市場去貨速度，消化貨尾所需的時間已由2023年12月的101.6個月，大幅縮短至今年3月的44.3個月，意味發展商的庫存壓力已顯著紓緩。
該行香港主席曾煥平說，受近期股市波動影響，5月一手交投步伐已見放緩。展望下半年，通脹壓力升溫或會拖累買家的入市意欲，加上內地收緊資本管制，料中小型住宅全年樓價升幅介乎5%至10%，且大部分升幅已於上半年實現；料下半年樓價將企穩，惟未見回調壓力。豪宅市場預計全年樓價及租金將升最多5%。對於近期市場出現短炒個案，他認為只屬個別例子，並非出現炒風，不擔心政府會再推出政策干預樓市。