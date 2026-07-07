粉嶺全幢工業大廈落成即放售 意向價約2.7億｜工廈市況

受到北部都會區融入大灣區發展所帶動，新界北物業憑藉貼近內地的優越地利及蓬勃經濟前景，向來備受市場關注。粉嶺安全街5號全幢工業大廈剛建好落成即推出市場放售，並委託中原(工商舖)作特約代理負責項目銷售事宜，物業將以交吉形式交易，全幢物業意向價約2.7億元。 中原(工商舖)工商部高級分區營業董事張志傑表示，是次放售的項目位於粉嶺安全街5號全幢，屬於市場上矜罕全新工廈。項目樓高8層，地盤面積約8,514方呎，總建築樓面面積約60,857方呎，業主意向價為約2.7億元，按意向價計算，平均呎價約4,437元。

張志傑補充，大廈每層有約4.5米特高樓底，室內空間感十足，可以特別容納體積較大的機械設備，滿足特殊行業需要，地面層更可設立專屬的展銷位置，配合獨立企業門面，能顯著提升品牌形象。全幢大廈總供電量高達3,000安培，可按企業需要靈活分配至各層，不論是高端辦公、智能倉儲或是高用電量的輕工生產設備，都可以輕鬆配合。 張志傑續稱，物業整體規劃有極高的特裝優勢與營運彈性，2樓至8樓則為高效能工業用途，物業承重量高達每方米1,530公斤，承載力充足，適合存放重型貨物的物流倉儲、數據中心組件儲存或大型裝備維修，亦方便日後轉型升級之用。大廈配備3部升降機，包括各1部載客及載貨電梯，以及1部高達8.5噸承重的獨立貨車升降機，可同時容納承載貨車及其載連如機械、大量原材料的重物物資運送至各樓層。另地下規劃為氣派大堂及停車場用途，地下及1樓共設有11個停車位，當中涵蓋重型貨車位、輕型貨車位、私家車位及電單車位，能全方位滿足各類型物流運輸與商務出入的需求，非常適合大型企業作集團總部之用。

張志傑指出，粉嶺區貼近深圳並定位為口岸商貿及產業區的重點地段，基建配套相當完善，往來全港各區都十分便利，鄰近民生熱點聯和墟，步行約10分鐘即可到達港鐵粉嶺站，門前更有多條巴士及小巴路線直達，往來內地口岸如蓮塘香園圍、文錦渡口岸及沙頭角。加上位於北部都會區的核心發展範圍，鄰近安樂村工業區，可完美契合北區創科布局的發展優勢。隨著未來高密度的住宅及經濟用地供應，該區將會由傳統新市鎮加快升級，成為具備承接跨境商貿與優質企業絕佳進駐點。