芊御錄5000查詢 料明日上載樓書同步開放示範單位｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，目前暫錄得5,000個查詢，項目今日(7日)介紹會所園林設計。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，明日(8日)將上載售樓說明書及開放3伙示範單位，包括一對無改動及經改動兩房單位，以及三房一套單位。
項目憑藉約 1.43 倍低地積比率的優勢，園林覆蓋率高達近60%，項目採低密度園林式布局，配以逾10萬方呎會所及園林空間，四季景致層次豐富、綠意盎然，營造舒展開揚的生活尺度。在自然綠景規劃方面，建築巧妙融人園林之境，將綠意沁入日常，營造與自然和諧共生的居住環境，猶如置身私人度假領地。項目由頂尖園林設計團隊匠心打造，精選栽種逾60種植物及逾160棵樹木，雕琢出恬靜舒心的城中綠洲。
在智能科技方面，項目全方位引入嶄新科技配套。公共空間設免觸式門禁系統，配合「Live e-asy」手機應用程式，支援訪客一次性二維碼登記及即時屋苑通訊；單位配備「Lockly」智能電子門鎖，支援3D指紋及密碼等多種解鎖方式，保障住戶私隱與安全。此外，屋苑配備大型快遞自提櫃及急凍貨品暫存服務，全面昇華新世代智慧生活模式。
在可持續發展方面，項目以環保永續設計為理念，採用三合一環保露台設計及low-e塗層IGU玻璃，有效強化隔音隔熱效果，同時優化採光與通風。全數住戶私家車車位支援 7kW中速充電配置，鼓勵低碳出行。另外項目選用低密度”園林式布局，打造廣闊綠化空間，有助提升空氣質素及減低熱島效應，營造宜居舒適的綠尚社區環境，讓生活與自然共同盛放，締造可持續發展的理想未來。