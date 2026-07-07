芊御錄5000查詢 料明日上載樓書同步開放示範單位｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，目前暫錄得5,000個查詢，項目今日(7日)介紹會所園林設計。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，明日(8日)將上載售樓說明書及開放3伙示範單位，包括一對無改動及經改動兩房單位，以及三房一套單位。

項目憑藉約 1.43 倍低地積比率的優勢，園林覆蓋率高達近60%，項目採低密度園林式布局，配以逾10萬方呎會所及園林空間，四季景致層次豐富、綠意盎然，營造舒展開揚的生活尺度。在自然綠景規劃方面，建築巧妙融人園林之境，將綠意沁入日常，營造與自然和諧共生的居住環境，猶如置身私人度假領地。項目由頂尖園林設計團隊匠心打造，精選栽種逾60種植物及逾160棵樹木，雕琢出恬靜舒心的城中綠洲。