鰂魚涌東達中心中層戶獲香港駕駛學院行政總裁1500萬買入自用 成交呎價創兩年新高｜工廈市況

本港工廈市場買賣交投氣氛持續，不少實力買家及用家看好優質物業的長遠價值，為奪心頭好不惜提價入市。工廈市場最新錄得1宗高價成交個案，鰂魚涌東達中心中層單位剛以約1,500萬元易手，呎價約6,124元，創下該廈近兩年來呎價新高紀錄。據悉，新買家為香港駕駛學院行政總裁朱燦培及其太太蔡鳴鳳，並以私人名義購入作自用用途。 中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，市場新近錄得一宗高價成交個案，該物業位於鰂魚涌英皇道1065號東達中15樓02室，建築面積約2,449方呎，以約1,500萬元易手，呎價約6,124元，呎價創近兩年新高。物業以交吉形式出售。

原業主轉手帳賺逾 1090 萬 據了解，買家認爲東達中心屬港島區地標工廈，加上符合自用需求，故決定入市；而資料顯示，原業主於2002年以約405.3萬元購入上述單位，當時呎價約1,655元，一直作自用，持貨24年，是次轉手帳面獲利約1,094.7萬元，物業期內升值接近2.7倍。 劉重興指出，是次成交物業為區內優質指標工廈，業主大多惜售，過往同類型成交不多。翻查資料，大廈對上一宗同類型成交要追溯至2025年，該單位為12樓02室，與是次單位屬同一座向，當時成交呎價約4,600元易手。兩者對比，是次成交呎價較對上一宗同類型成交錄得約33%升幅。

劉重興續稱，東達中心座落於鰂魚涌英皇道核心工商地段，大廈設有貨台，可容納大貨車駛入上落貨，並配備3部載客升降機、8部載貨升降機，以及提供24個貨車車位和28個私家車車位，配套完善。另外，大廈鄰近太古城中心及港島東中心等指標地標，商業氣氛成熟。交通網絡十分便利，鄰近港鐵太古站，沿英皇道設有多條巴士、小巴及電車路線，同時可快速連接東區走廊與中環灣仔繞道，方便往返中環、銅鑼灣及各區。 劉重興分析，東達中心作為鰂魚涌區內指標優質工廈，目前放盤量不多，市場普遍叫價為每平方呎約5,000至6,000餘元不等；至於租賃市場方面，目前該廈每方呎叫租則介乎約15至18元水平。他認為，是次成交反映在供應緊絀的情況下，區內優質工廈甚具吸引力，可支撐該廈的成交價，相信是次成交將會帶動區內更多指標工廈的物業交投轉好。