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出版：2026-Jul-08 11:00
更新：2026-Jul-08 11:00

外籍人士斥4.25萬租西半山殷然兩房 業主享3.5厘回報｜二手樓租賃

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外籍人士斥4.25萬元租西半山殷然兩房。(資料圖片)

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中原地產西半山樂信臺分行高級分區營業經理梁學文表示，分行新近促成西半山殷然中低層C室租賃成交，單位實用面積約582方呎，屬兩房連露台間隔，望市景，以42,500元租出，呎租約73元。

梁學文透露，新租客為外籍人士，心儀上址位處半山尊貴地段，鄰近蘇豪區、大館及元創方等，鍾情該區獨特的生活氛圍，加上見單位間隔合適，遂決定即時承租。

據了解，上址業主於2016年以1,477萬元購入單位，持貨約10年，現可享約3.5厘租金回報。資料顯示，殷然位於西半山堅道100號，2016年入伙，提供197個單位。

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