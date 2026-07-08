涉1063伙今年次高 3盤上月批預售 芊御搶閘今上樓書

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，「芊御」暫已錄得5,000個查詢，今日上載售樓說明書，以及率先開放示範單位予傳媒參觀，涵蓋一對無改動及經改動兩房和三房一套單位。

地政總署公布，6月批出3份預售樓花同意書，共涉1,063伙，按月減少293伙或約21.6%，惟伙數計仍屬今年以來次高水平。獲批項目包括新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，提供566伙。

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近1.2萬伙待批預售 見19個月高

至於上月僅錄1個私人住宅項目申請預售，為新地元朗東成里項目1B期，提供304伙，預計2027年12月31日落成。項目1A期已於去年12月申請預售，涉665伙，仍在待批中。另有兩個房協旗下的資助出售房屋亦申請預售，為古洞鄉梓路3號第1期，提供2,006伙；以及洪水橋洪雅路2號，提供962伙。

總結6月共3個項目、涉3,272伙申請預售，較5月的522伙，大增2,750伙或近5.3倍。截至今年6月底，連同資助房屋項目，共有28個項目待批預售，涉及單位數目11,995伙，為2024年11月後、約19個月新高水平。