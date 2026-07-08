嘉富海灣上樓書 涉13座洋房面積2469呎起 料首推7座最貼近沙灘別墅｜荃灣豪宅

偉達地產旗下荃灣汀九青山公路368號海景別墅「嘉富海灣」，今日(8日)正式上載售樓說明書，將於短期內正式登場。偉達地產有限公司董事蕭偉霖表示，首階段計劃率先推出前排最貼近沙灘的7座別墅洋房，並計劃稍後邀請VIP預約參觀。

新華集團蔡頌思表示，項目分別設有SEAFRONT VILLA及BEACHFRONT VILLA 兩款間隔。當中SEAFRONT VILLA共涉9座洋房，每座洋房實用面積由2,469至2,494方呎， 間隔為三房雙套、工作間、儲物室連洗手間，前後花園、私人升降機、平台及私家泳池（H洋房不設泳池），花園面積由683至1,393方呎，平台面積由627至672方呎，不同樓層皆展現獨一無二的視覺盛宴。 此外BEACHFRONT VILLA則為項目4幢面積更大的洋房，每座洋房實用面積由 2,965至3,150方呎，間隔為五房雙套、雙儲物室、工作間連洗手間，前後花 園、私人升降機、平台及私家泳池，花園面積由987至1,652方呎，平台面積 由788至880方呎。每幢洋房均設有一體成型的落地玻璃，猶如一幅無邊的畫 框，將自然景致帶入室內，讓住戶可無遮擋欣賞面前的海景，置身其中仿如與天 海融為一體。

項目雲集多個著名設計團隊重新構思及設計，包括由元新建城創辦人及設計總監阮文韜先生，以及該公司董事李嘉聲13座洋房打造外貌。建築師阮文韜為項目定位新形象時，以圓潤的轉角與流動 的曲線消除了所有銳利的稜角，建築跟隨水勢，與海岸線相融。 此外，項目亦邀得知名室內設計公司Anthony Fok Design & Architecture為I洋房負責設計，項目為前臨沙灘的海景別墅，知名室內設計師Mr. Anthony Fok在為大宅設計時，靈感源自希臘著名小島 Santorini聖托里尼島的愛琴海生活風格。別墅擁有壯闊無遮擋的廣闊海景，而客廳奶白色的大理石也成為與景觀相互呼應的設計核心。

該洋房選用Cupertino大理石為主石材，其細膩而富層次的紋理，與牆身的白色 粉飾相互呼應，雙層樓高的私人電梯大堂，以層次豐富的大理石鋪陳，彰顯示範 屋的尊貴身份。 惠記集團成員單頌曦表示，項目為城中罕有的臨海度假洋房，特設有專屬度假休閒體驗，包括由專業設計師Vincent C.K. Lo負責設計的健身房，不但結合舒適的環境與完善的設施，而且更可滿足各位家庭成員的需要；另外鑑於項目鄰 近設有碼頭，只需6分鐘即可登船的優勢，項目更與Nextwave Yachting合作，業主們可於選定日子享首次免費體驗，和船隻及郵艇預訂的獨家折扣優惠。