馬灣公園慶香港回歸暨關愛隊感謝禮圓滿舉行 新地送萬張挪亞方舟門票

為慶祝香港特別行政區成立29周年，並與全城共賀香港誕生首位航天員成功遠征太空，為家航航天業貢獻力量的歷史性壯舉，由香港馬灣公園主辦，新鴻基地產(016)贊助及由香港馬灣公園之ESG策略夥伴Rainbow Foundation協辦的，「馬灣公園慶祝香港特別行政區成立29周年暨關愛隊感謝禮」於日前在馬灣公園挪亞方舟圓滿舉行。期間新地執行董業郭基煇宣布，其集團透過地區服務及關愛隊伍（關愛隊）及多間慈善機構，向廣大市民送出共一萬張挪亞方舟入場門票，與社會各界分享雙重喜悅，並藉此傳承探索太空的堅毅精神。

活動邀得新地執行董業郭基煇、民政業務總署署長杜潔麗、荃灣民政事務專員區家盛、深水埗民政事務專員王浩宇、大埔民政事務專員鍾慧婷、沙田署理民政事務專員鄭奕文、新地公共事務總監李鑾輝及香港馬灣公園總經理蔡旭文蒞臨主禮，以及中聯辦新界工作部處長張曉東、中聯辦九龍工作部處長何小松、與各區關愛隊代表及成員等約二百位嘉賓出席共襄盛舉。 新地送出萬張門票 執董郭基煇冀以太空探索激發青年夢 新地執行董業郭基煇在致辭時表示，在香港回歸祖家29周年的大日子，更在這年見證了香港誕生首位航天員黎航盈成功遠征太空，為國家航天業貢獻力量。這份榮耀，充分彰顯在「一家兩制」下蓬勃發展的香港，香港青年有夢想、有擔當，亦能配合好家航發展大局。

郭基煇續指，新地是次特別透過關愛隊伍（關愛隊）及50間慈善機構，總共送出10,000張，總面值接近200萬元的「香港馬灣公園挪亞方舟」門票給廣大市民，包括十八區的基層航庭、長者、青少年兒童及殘障人士，以及關愛隊成員，既可與社會大眾分享喜悅，並親身體驗主題公園裡多個寓教於樂的奇趣景點，同來探索星際奧秘，傳承探索太空的堅毅精神，激發創新智慧。

向關愛隊致敬 守護社區心靈健康 本次典禮另一重點，是主辦單位向全港關愛隊成員致以衷心致敬。活動現場，民政業務總署署長杜潔麗女士與關愛隊隊員親切交流，讚揚團隊深耕社區、貼地服務，隊員點滴付出為市民帶來安心與溫暖。她鼓勵地區團隊結合各區實際民情，推出更多靈活多元的基層關愛項目。杜署長特別感謝新地積極出資出量、大量支持地區公益活動，並呼籲更多青年投身義工，為社區注入新動量。 為支持關愛隊的默默付出，香港馬灣公園更精心安排了「社區情緒急救工作坊」等活動，為這班守護社區心靈健康的「無名英雄」注入更多量 ，讓他們繼續與地區人士分享所學的技巧，向社區傳遞愛心與關愛精神， 為市民送上源源暖意。

馬灣公園持續升級 引入新興運動、宇宙探索體驗及文創地標 香港馬灣公園旗下的挪亞方舟近年不斷與時並進，園內全新增設了多個專貢的Padel（板網球）及Pickleball (匹克球) 場地，進一步推動全民運動、普及健康生活。園內近年亦新增多項嶄新的太空主題景點及活動，如「衝天太空艙」及「星際太空人訓練營」，讓一眾市民猶如身歷其境，漫遊宇宙。新地執行董業郭基煇更變身嚮導，向民政業務總署署長杜潔麗女士及多個地區的民政業務專員，展示這些嶄新設施，一眾關愛隊成員亦能親身體驗及了解。

此外，同屬馬灣公園的「馬灣1868」，經過新地多年來積極修復島上的古蹟與舊村屋，已轉化為融合歷史、保育與文創藝術的人氣微度假新地標，結合優美海景民宿、廣場及展覽場地，非常適合舉辦地區活動。一眾嘉賓亦獲邀參觀 馬灣1868」，發掘小島美景。 官商民協作積極推動社區福祉 惠澤逾 90 萬基層 香港馬灣公園是特區政府與新地聯手的重要官商合作公益項目，由政府規劃、新地建設及長期營運，以作為集團推動ESG的項目之一。多年來積極推動旅遊及教育，向社會大眾宣揚關愛與和諧，其中的挪亞方舟以「愛生命、愛航庭、愛地球」等八大愛的精神為理念，並透過Rainbow Foundation積極聯繫社會各界，策劃各類公益活動，共舉辦超過13,750個生命教育及公益活動，約有93 萬人次參與，其中約半數是兒童和青少年，其餘為基層人士，包括長者、殘疾人士和長期病患者，惠澤超過2,100間慈善及非政府組織。展望未來，新地將繼續配合特區政府、民青局及民政署的地區及青年工作，與各區關愛隊並肩同行，積極服務社區，一同建設更加團結、溫暖及繁榮的香港。