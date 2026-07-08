芊御示範單位｜568呎無改動三房套戶 三合一露台延伸室內空間(多圖有片)｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，首度開放3伙示範單位，包括第2座12樓K三房一套間隔之無改動示範單位，第3座12樓D兩房間隔之無改動及經改動示範單位。

第2座12樓K室 無改動示範單位(林俊源攝)

第2座12樓K室 無改動示範單位 單位屬三房一套間隔，實用面積為568方呎，包含一個連接客廳的三合一露台，由22方呎露台及16方呎工作平台及冷氣機平台組成，大大提高客飯廳採光度之餘，能延伸室內空間，感覺份外開揚，窗外景色盡收眼底。層與層之間的高度為約3.5米，採用高樓底設計使空間感十足，營造開闊舒適的居住氛圍，倍感從容自在。 單位間隔方正實用，玄關規劃貼心周到，入門即見質感與功能兼備的設計。大門採用實心木門，配備LOCKLY智能門鎖，提供密碼、3D指紋及RFID拍卡等多種開鎖方式，並設有專利防偷窺電子按鍵技術全面提升私隱度與保安性能，出入更顯便捷安心；玄關旁特設一體化收納櫃，提供充裕貯物空間，櫃內設層板及開放式枱面，方便擺放鞋履及日常小物，並貼心配備USB及USB‑C充電插座，滿足手機及電子裝置快速充電需要，同時櫃體巧妙嵌入雪櫃位置，令整體設計更見俐落統一。更貼心設有實用掛鉤，可用作懸掛鎖匙及其他小物件，提升日常使用的便利性。客廳及睡房選用low‑e塗層IGU玻璃，有效提升隔音與隔熱效能，營造寧靜舒適、四季恆溫的理想居住環境。

客廳及飯廳採長方形開則設計 客廳及飯廳採長方形開則設計，空間比例分明，四正實用，間隔清晰利落，整體布局清晰自然，為住戶提供高度靈活的規劃空間。無論擺放沙發、電視櫃或餐桌組合，均能從容配置，動線流暢，兼顧日常起居與宴客聚會需要。客廳及飯廳鋪設淺色瓦地板，配以 簡潔牆身及高樓底設計，視覺上更顯寬敞明亮；整體觀感簡約現代，同時保持整體視覺 的整潔度。客飯廳連接三合一露台，採用落地玻璃趟門設計，大幅提升自然採光度與空間通透感，同時加強空氣流通，令整體環境更見開揚舒適。露台外圍設玻璃欄板，視野開闊，進一步延伸室內空間感與景觀深度，締造明亮舒適、自在從容的生活環境。

開放式廚房採用L形布局設計，將洗滌、備餐及烹調區域有序劃分，動線流暢自然，提升整體操作效率。工作檯面寬敞實用，配合充裕的轉角設計，善用每一寸空間，讓備餐與收納更井然有序。廚房設有多組上下儲物櫃及內置分層架，並結合抽屜式收納及轉角櫃設計，大幅增加儲物容量，方便分類擺放廚具、餐具及食材，保持檯面整潔俐落。櫃 身採用淺木紋門板配以簡約線條設計，風格清新自然，營造現代感與溫暖兼備的煮食空間。設備方面配備齊全，設有西門子電磁爐、7合1智能微蒸烤焗爐及拉趟式抽油煙機，兼顧火力、功能與節省空間的需求；同時配備西門子洗衣乾衣機及BOSCH雪櫃，多元家電一應俱全，全面照顧日常煮食及家務所需。廚房與客飯廳自然銜接，空間感連 貫流暢，打造實用與美感兼備的現代生活空間。

睡房均採用防潮岩塑地板 主人睡房及睡房均採用防潮岩塑地板，防水防潮易於打理，確保起居空間潔淨。主人睡房空間寬敞舒適，間隔方正實用，讓住戶可輕鬆放置雙人床、衣櫃及梳妝枱等睡房家具，佈局靈活自如。房内設有轉角窗設計及偌大玻璃窗，引入充沛自然光線，提升整體採光 度與空間感，營造明亮開揚的休憩氛圍。同時可飽覽周遭綠意環繞的景觀，於繁忙都市中締造一片寧靜寫意的私人天地。主人浴室設計時尚簡約，配備German Pool電熱水爐及Panasonic浴室寶，並設通風窗保持空氣流通，乾爽舒適兼備，全面提升生活質素。

睡房2佈局實用，空間比例均稱，方便擺放睡床及書桌等家具，靈活規劃為兒童房、書房或多功能房。大窗設計提升採光效果，令室內更顯明亮通透，滿足不同家庭成員的生活需要。睡房3同樣採方正設計，布局實用，除可作睡房外，亦可打造為衣帽間或儲物空間，進一步提升全屋收納彈性與生活便利度，為家庭提供更多變化與可能性。 浴室以暖色間接燈及嵌入式射燈，營造柔和明亮的氛圍；設有玻璃趟門淋浴間作乾濕分離，並配備洗手盤及坐廁。雙門帶燈鏡櫃結合側邊開放層架，收納充裕；另設German Pool電熱水爐及Panasonic浴室寶，並附通風窗引入自然光與加強空氣流通，保持空間乾爽清新，整體設計兼顧美感與功能。