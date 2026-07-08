旺角彌敦中心地下巨舖獲莎莎進駐 月租45萬較上手升28.6%｜商舖市況

受訪港旅客回升帶動，本港商舖租賃市場表現向好，成交量已連續三個月維持逾300宗以上水平，當中旺角、尖沙咀等核心旅遊購物區率先受惠，部分以旅客為主的零售商戶，如藥房、藥妝、化妝品等零售商戶正加快重返核心區一線街舖。中原(工商舖)新近成功促成旺角彌敦道一個逾2,000方呎地舖的租務成交，新租客為連鎖化妝品零售品牌莎莎，月租約45萬元。
中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，是次促成成交的物業位於旺角彌敦道580G至580K號彌敦中心地下G1至G2及G13號舖，總面積約2,430方呎，新近獲莎莎以每月約45萬元預租，平均呎租約185元。他補充，該舖現任租客為連鎖零售品牌，於2024年以每月約35萬元進駐，租約期將於今年7月屆滿。業主早前在市場招租，叫租價為每月約58萬元，最終以約45萬元租出，減價約兩成；但與舊租金比較，新租金升幅約28.6%。
黃新宇指出，該舖位處旺角與油麻地交界，毗鄰地標商場信和中心及兆萬中心，距離港鐵旺角站及油麻地站各僅需數分鐘步程，地利位置優越，同時鄰近多條巴士及小巴路線，包括九龍市區旅客路線HK1，交通便利。此外，該舖位門面正對彌敦道，可享彌敦道、登打士街及西洋菜南街一帶的消費人流優勢，屬區內一線優質地段。
黃新宇續稱，隨著本港旅遊市場持續回暖，化妝品牌積極在核心旅遊區版圖拓展業務，當中莎莎表現相對積極，繼剛開業的啟德商場Airside及落馬州港鐵站據點外，亦在旺角及尖沙咀一帶加強據點佈陣。如尖沙咀北京道65至69號環球商業大廈地下B號舖連一樓A室，以及尖沙咀彌敦道172至174號太平洋大廈低層地下2號舖。
黃新宇分析，本港積極推動「盛事經濟」，隨著訪港旅客數字持續增加，到訪的地區多為核心消費區，故連鎖零售品牌亦需要積極進駐尖沙咀及旺角等旅客集中地段，以吸引旅客消費外，亦為提升品牌形象，加上近期商舖租金叫價仍屬吸引水平，故開設分店作線上及線下互動成為不少零售品牌拓展業務重要因素。他相信，將會有更多零售品牌會把握現時開舖良機，加強分店網絡，將可為核心區商舖租務提供支撐，帶動整體商舖租賃市場持續上揚。