旺角彌敦中心地下巨舖獲莎莎進駐 月租45萬較上手升28.6%｜商舖市況

受訪港旅客回升帶動，本港商舖租賃市場表現向好，成交量已連續三個月維持逾300宗以上水平，當中旺角、尖沙咀等核心旅遊購物區率先受惠，部分以旅客為主的零售商戶，如藥房、藥妝、化妝品等零售商戶正加快重返核心區一線街舖。中原(工商舖)新近成功促成旺角彌敦道一個逾2,000方呎地舖的租務成交，新租客為連鎖化妝品零售品牌莎莎，月租約45萬元。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，是次促成成交的物業位於旺角彌敦道580G至580K號彌敦中心地下G1至G2及G13號舖，總面積約2,430方呎，新近獲莎莎以每月約45萬元預租，平均呎租約185元。他補充，該舖現任租客為連鎖零售品牌，於2024年以每月約35萬元進駐，租約期將於今年7月屆滿。業主早前在市場招租，叫租價為每月約58萬元，最終以約45萬元租出，減價約兩成；但與舊租金比較，新租金升幅約28.6%。