50指標屋苑上周買賣按周回落31% 利嘉閣：三區交投量全線下挫｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近期市場缺乏利好消息，加上股市及天氣齊齊潑冷水，令指標屋苑交投量進一步探底。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（29/6—5/7）共錄52宗買賣個案，較前周(22/6—28/6）的75宗減少31%，創自2025年二月初以來的七十四周(接近一年半)新低。

全港50指標屋苑二手成交量每周變化

九龍區按周大減 47% 按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線下挫，當中以九龍區按周減幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄17宗交投，較前周的32宗減少47%，其中麗港城交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；港灣豪庭期內僅錄1宗買賣，按周減幅達50%；德福花園則錄得2宗成交，較前周的3宗減少33%。

港島區5屋苑「捧蛋」 港島區方面，8個指標屋苑上周共錄8宗買賣，較前周的10宗減少20%，其中康怡花園、南豐新村、鯉景灣、杏花村及海怡半島期內均暫未聞交投，齊齊「捧蛋」。

「零成交」屋苑按周增 92% 至於，新界區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的33宗減少18%，其中名城交投量由前周的3宗，減少67%至上周的1宗；銀湖‧天峰及麗城花園各自僅錄1宗買賣，按周分別減少50%；嘉湖山莊期內錄得4宗成交，較前周的6宗減少33%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有23個屋苑錄得「零成交」，較前周的12個增加92%，當中港島區及新界區各佔5個及6個屋苑，九龍區則佔12個。

冀止跌回穩 輕微反彈至 60 宗水平 陳海潮指出，六月份港股反覆受壓，時至上月底更再度跌穿二萬三千點大關，累積跌幅顯著，連帶樓市氣氛亦被拖累，加上今年雨季雨量特多，屢發暴雨警告，直接影響睇樓意欲。再者受連場世界盃賽事搶去焦點，買賣雙方多暫緩睇樓及洽商，令交投更為淡靜。預料本周情況相若，但冀在底位可以止跌回穩，望可輕微反彈至60宗水平。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)