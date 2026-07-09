芊御示範單位｜391呎兩房間隔 有裝無裝一文睇(多圖有片)｜元朗新盤

新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」，首度開放3伙示範單位，包括第2座12樓K室三房一套間隔之無改動示範單位，第3座12樓D室兩房間隔之無改動及經改動示範單位。

經改動示範單位 「都會年輕家庭」設計主題 第3座12樓D室屬兩房（開放式廚房）間隔，實用面積為391方呎，單位設有一個連接客飯廳的三合一露台，由22方呎三合一環保露台及16方呎工作平台及冷氣機平台組成。單位間隔方正實用，客飯廳外連露台，延伸室內空間 之餘亦提升採光與通風效果；兩間睡房分佈於單位兩側，私隱度高；浴室及開放式廚房 設於大門一旁，方便日常起居，充分展現小戶型的高效空間規劃智慧。 單位以「都會年輕家庭」為設計主題，整體色調以溫潤木色及奶油色為基調，營造柔和 溫馨的生活氛圍，並巧妙加入墨綠、亮黃及粉色調等多元色彩作點綴，為空間注入活潑 節奏與個性魅力。設計融入抽象藝術掛畫、幾何線條元素及層次分明的燈光布局，配合 弧形天花收邊及間接燈槽設計，柔化空間線條，同時提升視覺層次，整體風格年輕時尚 而不失溫馨質感，塑造充滿活力與個性特色的都會居所。

大門入口旁設嵌入式高身儲物櫃 由玄關步入單位，大門採用淺木色實心木門設計，與室內主調互相呼應。入口旁設有嵌入式高身儲物櫃，結合封閉式收納及開放層架，內藏燈帶照明，既可擺放鞋履及日常用品，亦可陳列藝術擺件。儲物櫃線條簡潔俐落，局部以深色框邊點綴，營造對比層次；轉角位置特設弧形展示架，擺放收藏品與裝飾物，兼具收納與裝飾功能，成為空間一隅的視覺焦點。 客廳及飯廳空間緊湊而不失開揚感，牆身鋪設直紋木飾面，配合圓角天花及大面積間接燈槽與嵌入式射燈，營造柔和光影效果。客廳擺放米白色布藝梳化，襯以粉色針織披毯及綠、粉色抱枕，色彩溫暖而富層次；梳化上方配以不規則鏡面裝飾及背光設計，增添現代感與空間延伸效果；地面鋪設淺色木紋地板，配搭花形圖案地毯，增添生活玩味。客廳牆身配置低身深色矮櫃，圓角設計更顯柔和安全，上方懸掛大型抽象藝術掛畫，以亮黃、粉紅及墨綠色塊拼接，成為空間亮點。

飯廳放置圓形黑色餐桌，配搭橄欖綠絨面餐椅，造型簡約俐落；上方懸掛多組不同色調的圓柱形吊燈，層次分明，呼應整體色彩主題，為小巧用餐區增添設計感與溫馨氛圍。整體裝潢在有限面積中充分運用色彩、燈光與材質對比，展現年輕人對品味與實用兼備的追求。

客飯廳三合一露台增添開揚感 客廳及飯廳外連接三合一露台，採落地玻璃趟門，將室內外空間自然延伸，不僅提升整體採光與通風效果，亦增添開揚感；住戶可於此擺放綠植或戶外座椅，打造專屬的休閒小天地，享受片刻閒適時光；亦可作多用途使用，空間靈活實用，提升居住便利性與整體實用價值。 廚房採開放式設計，與客飯廳自然銜接，提升整體空間通透感與互動性。廚房呈L形布局，配備白色人造石工作檯面及淺色廚櫃；上排廚櫃選用特色玻璃飾面，形成明暗對比，層次分明。檯面及牆身以淺色材質鋪砌，觀感整潔清爽，亦方便日常打理。廚房內嵌多款電器，包括嵌入式7合1智能微蒸烤焗爐、電磁爐及拉趟式抽油煙機，下方隱藏式 洗衣機巧妙整合於廚櫃內，充分善用每寸空間，充裕的收納空間有助保持廚房整齊有序， 整體色調亦與客廳互相呼應，營造輕鬆舒適的餐廚生活空間。

睡房間隔方正實用 睡房1屬長方形間隔，設有大面積窗戶，引入充足自然光線，配合淺色地板及柔和牆身色 調，營造明亮而寧靜的休憩氛圍。床頭背景牆加入弧形及拼色軟包設計，柔和配色層層 交織，塑造立體視覺效果與現代藝術感；床側垂吊造型簡約的吊燈，結合柔和燈光，增 添空間層次。睡床靠窗擺放，配以灰色幾何圖案床品及亮黃色、綠色抱枕作點綴，色彩鮮明而和諧；鏤空式床頭櫃設計輕巧實用，提升整體輕盈感。房內同時設有高身衣櫃及開放層架，衣櫃內部分層清晰並配備燈帶照明，增添精緻時尚感，亦兼顧收納與展示功能，整體氛圍溫馨舒適且富個性。

睡房2間隔方正實用，設計以活潑色彩為主調，牆身配以幾何拼色藝術掛畫，為空間注 入童趣與現代感；書桌沿窗而設，善用自然光線，配搭亮黃色座椅，營造明亮舒適的學 習或工作角落。兩側設有開放式層架及弧形設計的展示櫃，配合燈帶照明，既具收納功 能，亦可陳列書籍與裝飾擺件，提升整體層次與藝術感；整體以淺木色及柔和燈光作基 調，營造溫馨而富創意的氛圍，兼顧美感與實用性。 浴室採三件頭設計，配置淋浴間、洗手盆及坐廁，空間運用高效；牆身及地面鋪砌淺灰 與米色紋理磚，配合細緻拼貼效果，營造簡約而富層次的現代氛圍。淋浴間以透明玻璃 分隔，實現乾濕分離，並配備大型圓形花灑及獨立窗戶，加強通風換氣，提升整體舒適 度。洗手盆上方設弧形雙鏡連背光設計，線條柔和流暢，鏡後燈光均勻柔和，既增添時尚感亦方便日常梳洗；下方設有儲物櫃及檯面空間，可妥善收納個人用品，保持整潔有 序，整體設計細緻周到，兼顧美觀與功能性。

無改動示範單位 第3座12樓D室屬兩房間隔，實用面積為391方呎，空間規劃方正實用。單位設有一個連接客飯廳的三合一露台，由22方呎露台及16方呎工作平台及冷氣機平台組成，兼顧休閒與生活機能。客飯廳外接露台，透過落地玻璃趟門將室內外空間自然 延伸，大幅提升採光與通風效果，營造明亮通透的居住氛圍；三合一露台設計，方便作多用途使用，實用性高。層與層之間高度達約3.5米，十分充裕，配合高樓底設計，進一步提升空間感與開揚度，締造舒適自在的生活環境。

單位間隔四正，玄關設計簡潔俐落，入門即見整合式收納櫃與BOSCH嵌入式雪櫃位置，布局工整統一，兼顧美觀與功能。大門配備LOCKLY智能門鎖系統，提升私隱度與保安性能；玄關旁設開放式層架及儲物空間，方便擺放日常小物。貼心設有實用掛鉤，方便懸掛鎖匙等小物件，令生活更輕鬆便捷。客廳及飯廳鋪設淺色瓦地板，牆身線條簡潔，並配備約能省電冷氣，整體觀感現代清雅，營造舒適居停氛圍。

客飯廳採長形開則設計 客廳及飯廳採長形開則設計，比例分明，空間實用靈活，方便擺放沙發、電視櫃及餐桌組合，動線自然流暢。客廳連接露台，採用落地low‑e塗層IGU玻璃趟門設計，引入充沛自然光線，同時加強室內空氣流通，提升整體開揚感。露台設玻璃欄板，視野更顯通透，可靈活擺放戶外座椅或綠植，打造專屬的休閒角落，讓住戶於都市之中亦能享受片刻閒適。 開放式廚房採L形布局，善用轉角空間，將洗滌、備餐及烹調區域清晰劃分，動線流暢 自然。廚櫃採淺木紋配搭柔和色調門板，設有多組上下儲物櫃及抽屜式收納設計，提升儲物容量。廚房配備整套SIEMENS廚房電器，包括電磁爐、7合1智能微蒸烤焗爐及拉趟式抽油煙機，並設不銹鋼洗滌盆及寬敞工作檯面，兼顧實用與美感。另配備SIEMENS洗衣乾衣機，一應俱全，為日常生活帶來便捷體驗。

睡房 2 可靈活規劃 睡房1間隔方正實用，空間布局靈活，可放置雙人床及衣櫃等基本家具。房間設大面窗戶，引入自然光線，提升整體明亮度與空間感，營造舒適恬靜的休憩環境。牆身與地板色調柔和統一，配合簡約設計風格，打造溫暖舒適的私人天地。 睡房2同樣採方正設計，可靈活規劃為書房、兒童房或多功能空間，滿足不同家庭成員需要。房間設窗戶保持空氣流通及自然採光，空間運用彈性高，提升整體居住靈活度。 浴室設計時尚簡約，以暖色間接燈光及嵌入式射燈，營造柔和明亮的氛圍。設有玻璃趟 門淋浴間作乾濕分離，並配備洗手盤、坐廁及鏡櫃收納空間，兼顧美觀與實用。浴室同時設有通風窗，有助保持空氣流通與環境乾爽；另配備 German Pool電熱水爐及Panasonic浴室寶，全面提升日常生活的舒適體驗。