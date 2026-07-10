樓市半年結｜中原CCL成份屋苑15個呎價飊兩成 御龍山升31%冠全港

在成交量方面，中原樓市大數據顯示，今年上半年成交最活躍的十大屋苑中，天水圍嘉湖山莊以230宗交投高踞榜首，連續三年稱冠。鰂魚涌太古城及荔枝角美孚新邨則分別以213宗及207宗緊隨其後，三大屋苑上半年成交均衝破200宗大關。此外，沙田第一城及紅磡黃埔花園交投亦見顯著增長，分別錄得185宗及168宗。而荃灣海濱花園及大圍名城亦成功打入十大活躍榜，反映買家入市步伐全面加快。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着撤辣效應全面浮現，以及北水南下，今年樓市表現更勝往年。今年上半年二手市場共錄得25,414宗私人住宅買賣登記，較去年同期17,429宗大幅增加46%，創下5年新高。其中，143個CCL成份屋苑佔6,703宗，相比去年同期5,132宗，升幅達三成。整體CCL指數半年累升11.56%，創下2018年以來、八年來最大同期升幅。

七屋苑跑輸大市 禮頓山跌 7.4%

在成份屋苑當中，有74個（即逾半數）屋苑的樓價錄得雙位數升幅。升幅逾兩成的屋苑多達15個，當中火炭御龍山奪得升幅榜冠軍，呎價由去年底的14,150元急升31%至今年6月底的18,551元；柴灣杏花邨則緊隨其後，半年同樣錄得三成升幅，呎價升至14,928元。傳統藍籌指標屋苑鰂魚涌太古城亦不遑多讓，半年升幅達28%，最新呎價報18,364元。

不過，仍有7個屋苑跑輸大市，樓價於上半年逆市錄得跌幅，當中以跑馬地禮頓山表現最失色，半年錄得7.4%的跌幅。