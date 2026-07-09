兩項寫字樓放售 九龍灣企業廣場三連層意向呎價4500元｜商廈市況

世邦魏理仕 (CBRE) 獲委任為獨家代理，負責出售位於九龍區兩項寫字樓，當中包括九龍灣宏照道 39號企業廣場三期極高層三連層，以及尖東麼地道 75號南洋中心二座2樓 01&13室。
其中，位於九龍灣宏照道 39號企業廣場三期極高層三層寫字樓，為一手購入後首次放售，市場上極為罕見。物業三層合共總建築面積約 48,300方呎，每層面積約 16,100方呎，屬區內少有的大型連層供應，非常適合大型企業用作區域總部用途。意向價為約 2.17億元，呎價約 4,500元，為該大廈現時呎價最具價值的放盤之一，性價比極為突出。
單位坐擁開揚景觀，可享維多利亞港海景及啟德郵輪碼頭全景。物業樓底高達約3.75米，配以氣派大堂設計，空間感十足，大廈配備先進智能系統，並由知名發展商提供專業管理服務，設有停車場，屬市場上罕見的高規格寫字樓配置。
交通及配套方面同樣完善，物業可步行或乘搭穿梭巴士往返九龍灣港鐵站，交通便捷，輕鬆連接全港主要商業區。周邊匯聚德福廣場及MegaBox兩大商業及零售地標，提供完善餐飲、購物及娛樂配套，全面滿足企業營運及商務接待需求。
南洋中心連租約出售 意向價 2764萬
另一項物業位於尖東核心商業地段的麼地道75號南洋中心二座2樓01室及13室，總建築面積約 5,529方呎。單位擁有特高樓底，配合外望噴水池園景，視野開揚舒適。該物業意向價為 2,764.5萬元，呎價約 5,000元，將按「現狀」連租約出售，可即時帶來穩定收入。交通方面，物業約十分鐘步程可達紅磡及尖東港鐵站，迅速連接港九核心商業區。加上尖東作為成熟商業樞紐，區內需求穩健，無論自用或投資均具吸引力。
世邦魏理仕 香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，本港甲級寫字樓買賣市場於上半年氣氛向好，用家包括金融機構及教育機構積極把握價格調整機遇入市自用。市場近期錄得多宗重大成交，包括星展銀行斥資約26.2億元購入中環中心多層樓面，以及香港恒生大學購入石門新都廣場全層，顯示用家需求持續釋放。同時，九龍東多幢指標甲廈亦錄得全層成交，反映非核心區寫字樓市場仍具承接力。是次推出的企業廣場三期極高層三連層極為罕見，不論在呎價、樓層高度、連層規模以至大廈整體質素方面，均屬市場上難得一見的優質供應。加上出售安排具高度靈活性，預計將吸引各類企業用家及投資者積極關注。