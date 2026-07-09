兩項寫字樓放售 九龍灣企業廣場三連層意向呎價4500元｜商廈市況

其中，位於九龍灣宏照道 39號企業廣場三期極高層三層寫字樓，為一手購入後首次放售，市場上極為罕見。物業三層合共總建築面積約 48,300方呎，每層面積約 16,100方呎，屬區內少有的大型連層供應，非常適合大型企業用作區域總部用途。意向價為約 2.17億元，呎價約 4,500元，為該大廈現時呎價最具價值的放盤之一，性價比極為突出。

單位坐擁開揚景觀，可享維多利亞港海景及啟德郵輪碼頭全景。物業樓底高達約3.75米，配以氣派大堂設計，空間感十足，大廈配備先進智能系統，並由知名發展商提供專業管理服務，設有停車場，屬市場上罕見的高規格寫字樓配置。

交通及配套方面同樣完善，物業可步行或乘搭穿梭巴士往返九龍灣港鐵站，交通便捷，輕鬆連接全港主要商業區。周邊匯聚德福廣場及MegaBox兩大商業及零售地標，提供完善餐飲、購物及娛樂配套，全面滿足企業營運及商務接待需求。