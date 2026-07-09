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出版：2026-Jul-09 14:15
更新：2026-Jul-09 14:15

芊御開價｜首推120伙 一房最平393萬 折實平均呎價14039元｜元朗新盤

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「芊御」首張價單兩房最低售價單位為第2座3樓B室，實用面積360方呎，折實售價489.42萬元。(am730記者攝)

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新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」今日(9日)公布首張價單，涉及120伙，提供最高16%折扣，折實售價由393.1萬元起，折實呎由12,852元起，折實平均呎價14,039元。

周六開放示範單位及收票

新地代理業務部總經理張卓秀敏形容首批單位為「芊芊HAPPY價」，已參考集團區內項目價錢及項目自身優點，屬市價推出，強調未來加推單位一定有提價空間。項目將於本周六(11日)開放示範單位及接受認購登記，

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「芊御」首張價單涵蓋12伙一房至108伙兩房單位，位處第2座3樓至17樓，實用面積介乎289至412方呎。價單售價由467.98萬至699.77萬元，呎價介乎15,300元至17,613元。

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍指，首張價單提供2種付款計劃，扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價全數低於600萬元，由393.1萬至587.8萬元，折實呎價介乎12,852元至14,795元。

入場單位為第2座3樓C室，實用面積289方呎，一房間隔，折實售價393.1萬元，折實呎價13,602元。最低呎價單位為第2座3樓M室，實用面積412方呎，兩房間隔，折實售價529.5萬元，折實呎價12,852元。

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至於兩房最低售價單位為第2座3樓B室，實用面積360方呎，折實售價489.42萬元，折實呎價13,595元。

「芊御」共設3座住宅大樓，合共提供566伙住宅單位，戶型涵蓋一房至四房單位，實用面積249至758方呎。

即睇元朗芊御最新資訊 (House730)

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