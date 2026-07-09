會德豐地產與藝術夥伴Chocolate Rain攜手舉辦「水彩藝術DIY工作坊」

活動邀請到20位來自香港南區官立小學的「創意藝術大使」聚首集團黃竹坑總部One Island South。

會德豐地產致力以多元活動連繫社區，為城市生活注入創意與活力。今日(9日)Club Wheelock 與本地藝術家麥雅端（Prudence Mak）的創作品牌Chocolate Rain再度攜手，舉辦了一場「水彩藝術DIY」創意工作坊。活動邀請到20位來自香港南區官立小學的「創意藝術大使」聚首集團黃竹坑總部One Island South。同學們以水彩在布袋上填色與創作，以Chocolate Rain的故事人物「法天娜（Fatina）」為靈感設計出獨一無二的畫作，會德豐地產副主席黃光耀亦到場與同學們共同創作，現場洋溢着滿滿的童趣與藝術氣息。

集團近年積極深耕港島南區，既將總部One Island South打造為集教育、運動、親子及藝術元素於一身的多元平台，為社區帶來不同文化體驗外，更傾力打造港島南岸壓軸一期住宅項目「DEEP WATER SOUTH」。集團期望透過舉辦各類高質素的社區活動，將藝術、教育與高尚生活美學完美結合，不僅提升南區的社區凝聚力，更完美詮釋「DEEP WATER SOUTH」所倡導的法式優雅及文化氛圍的優質生活藍圖。

與此同時，麥雅端的個展「Half Rain Half Chocolate：Fatina的心靈秘密頻道」亦現正於One Island South 矚目展出，展覽以經典角色的畫作及藝術裝置探索快樂與憂鬱之間的流動與平衡，並展出多組全新畫作，為南區上班族及居民打造了一個放鬆心靈的「秘密頻道」。