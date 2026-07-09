葵涌iCITY二期累沽170伙 新加推天台特色工作間應市 面積328呎起｜工廈市況

金朝陽地產代理營業及市務總經理鄭惠卿表示，有見市場反應熱烈，現加推全新特色戶型「SKY TO CITY」，屬天台特色工作間，位於項目22樓頂層，共設29伙，建築面積介乎約328至510方呎，連天台面積約112至359方呎。單位可打通作相連單位。

金朝陽集團發展的葵涌新式工廈「iCITY」二期累計售出170伙，平均成交價約278萬元，平均成交呎價約6,820元，套現金額約4.73億元。最新加推29伙天台特色工作間應市，建築面積由約328至510方呎。發展商表示，天台特色工作間示範單位現已接近完工，將優先邀請尊貴客戶參觀。

「SKY TO CITY」設兩大系列，其中「SKYMAX」天台及平台特色戶設有10伙，建築面積由328至366方呎，連天台面積112至193方呎，戶戶備有長約1.8米特大天窗SKYLIGHT WINDOW，並以玻璃趟門連接約30至34方呎平台。

至於「MOUNT SEASON」天台特色戶設有19伙，建築面積由335至510方呎，連天台面積184至359方呎，戶戶備有長約1.8米特大天窗SKYLIGHT WINDOW。