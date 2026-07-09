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出版：2026-Jul-09 16:30
更新：2026-Jul-09 16:30

葵涌iCITY二期累沽170伙 新加推天台特色工作間應市 面積328呎起｜工廈市況

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全新特色戶型「SKY TO CITY」屬天台特色工作間，位於項目22樓頂層，共設29伙。

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金朝陽集團發展的葵涌新式工廈「iCITY」二期累計售出170伙，平均成交價約278萬元，平均成交呎價約6,820元，套現金額約4.73億元。最新加推29伙天台特色工作間應市，建築面積由約328510方呎。發展商表示，天台特色工作間示範單位現已接近完工，將優先邀請尊貴客戶參觀。

位於項目22樓頂層

金朝陽地產代理營業及市務總經理鄭惠卿表示，有見市場反應熱烈，現加推全新特色戶型「SKY TO CITY」，屬天台特色工作間，位於項目22樓頂層，共設29伙，建築面積介乎約328510方呎，連天台面積約112359方呎。單位可打通作相連單位。

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SKY TO CITY」設兩大系列，其中「SKYMAX」天台及平台特色戶設有10伙，建築面積由328366方呎，連天台面積112193方呎，戶戶備有長約1.8米特大天窗SKYLIGHT WINDOW，並以玻璃趟門連接約3034方呎平台。

至於「MOUNT SEASON」天台特色戶設有19伙，建築面積由335510方呎，連天台面積184359方呎，戶戶備有長約1.8米特大天窗SKYLIGHT WINDOW

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鄭惠卿稱，當中僅提供10伙的「SKYMAX」特色戶屬極為罕有，加上單位層與層高度達4.2米及戶戶內置特大洗手間，料將吸引追求特色空間及升值潛力的買家垂青。

iCITY」分為一期及二期，標準樓層提供建築面積介乎335510方呎的24小時工作間，內置獨立洗手間，兼享4.2米極高樓層高度，每個工作間設有獨立分體式冷氣機及電子門鎖。工作間大門可掛上公司水牌，此外，1樓設有約18,000方呎多元化園林平台。

即睇葵涌iCITY租盤 (House730)

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