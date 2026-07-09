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出版：2026-Jul-09 17:01
更新：2026-Jul-09 17:01

黃竹坑乙級商廈南匯廣場 成交呎價重返30年前水平 「獅球嘜」家族擲9200萬入市

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黃竹坑乙級商廈南匯廣場 成交呎價重返30年前水平 「獅球嘜」家族擲9200萬入市

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黃竹坑乙級商廈南匯廣場新近錄得一宗成交，市場消息指，本港領導食油品牌之一的「獅球嘜」合興集團洪氏家族擲9,200萬元購入3層全層樓面連同兩個車位，當中成交呎價低見約2,600元，重返30年前水平。

消息指，是次成交為南匯廣場21AB座全層，面積約22,874方呎，上月以6,030萬元沽出，呎價約2,636元；另23A座全層，面積約11,438方呎，以3,170萬元易手，呎價約2,771元。兩宗交易合共涉資9,200萬元，樓面面積涉及34,312萬方呎，另連大廈1樓兩個車位。

高峰期呎價普遍超過1萬元

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翻查資料，未計及前述的成交，南匯廣場今年錄得的4宗買賣，單位面積介乎8741,365方呎，成交呎價由3,5164,354元。回顧2018年高峰期，該廈成交呎價普遍可超過1萬元水平，其後呎價陸續回調，至2022年至2024年降至4,3006,000元水平，如今最新成交呎價低見2,636元，重返約30年前水平。

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原業主大昌華嘉97年購入 帳面僅獲利「1球」

原業主大昌華嘉(DKSH)1997年以約9,092.42萬元購入物業，持貨約29年轉售，帳面僅獲利約107.58萬元或1.2%。大昌華嘉為一家總部設於瑞士的大型跨國企業，於兩年前承租同區新落成「偉華匯」(現稱大新金融廣場)

至於新買家為「獅球嘜」合興集團於1936年創立，迄今有90年歷史，以生產「獅球嘜」食油聞名。1988年曾在香港上市，其後集團業務擴展至內地，代理「吉野家」及「冰雪皇后」等快餐品牌。及後因應餐飲業環境變化，集團於2021年完成私有化，撤銷上市地位。

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資料顯示，南匯廣場位於黃竹坑業興街11號，由AB兩座相連式大樓組成，1995年落成，提供多個乙級寫字樓單位。大廈出入口多，並有升降機連接大廈大堂；並建有多層公眾貨運停車場，可容納大型貨車。

即睇黃竹坑工商廈買賣盤 (House730)

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