黃竹坑乙級商廈南匯廣場 成交呎價重返30年前水平 「獅球嘜」家族擲9200萬入市

黃竹坑乙級商廈南匯廣場新近錄得一宗成交，市場消息指，本港領導食油品牌之一的「獅球嘜」合興集團洪氏家族擲9,200萬元購入3層全層樓面連同兩個車位，當中成交呎價低見約2,600元，重返30年前水平。 消息指，是次成交為南匯廣場21樓A及B座全層，面積約22,874方呎，上月以6,030萬元沽出，呎價約2,636元；另23樓A座全層，面積約11,438方呎，以3,170萬元易手，呎價約2,771元。兩宗交易合共涉資9,200萬元，樓面面積涉及34,312萬方呎，另連大廈1樓兩個車位。 高峰期呎價普遍超過 1 萬元

翻查資料，未計及前述的成交，南匯廣場今年錄得的4宗買賣，單位面積介乎874至1,365方呎，成交呎價由3,516至4,354元。回顧2018年高峰期，該廈成交呎價普遍可超過1萬元水平，其後呎價陸續回調，至2022年至2024年降至4,300至6,000元水平，如今最新成交呎價低見2,636元，重返約30年前水平。

原業主大昌華嘉 97 年購入 帳面僅獲利「 1 球」 原業主大昌華嘉(DKSH)於1997年以約9,092.42萬元購入物業，持貨約29年轉售，帳面僅獲利約107.58萬元或1.2%。大昌華嘉為一家總部設於瑞士的大型跨國企業，於兩年前承租同區新落成「偉華匯」(現稱大新金融廣場)。 至於新買家為「獅球嘜」合興集團於1936年創立，迄今有90年歷史，以生產「獅球嘜」食油聞名。1988年曾在香港上市，其後集團業務擴展至內地，代理「吉野家」及「冰雪皇后」等快餐品牌。及後因應餐飲業環境變化，集團於2021年完成私有化，撤銷上市地位。