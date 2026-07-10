柴灣工業城二期中低層戶660萬成交 呎價屬市價水平｜工廈市況

本港工廈買賣表現趨穩，地理位置優越及高質素的市區優積工廈更吸引實力買家及用家注目，把握樓市逐穩之際入市。近日工廈市場錄得一宗最新成交，柴灣工業城二期中低層單位剛以約660萬元易手，平均呎價約3,727元，新買家為梁浩然律師事務所，料購入作自用。

中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，市場新近錄得成交位於柴灣小西灣永泰道60至70號柴灣工業城二期6樓10室，建築面積約1,771方呎，平均呎價約3,727元，屬市價水平。

梁錦和補充，新買家為梁浩然律師事務所，預計購入作自用用途。據悉，柴灣區內工廈一向受到律師樓、會計師樓及上市公司等專業機構歡迎，購入作擺放重要文件及檔案之用，是次預料專業人士及機構看準物業間隔符合自用需求，故決定入市。