柴灣工業城二期中低層戶660萬成交 呎價屬市價水平｜工廈市況

本港工廈買賣表現趨穩，地理位置優越及高質素的市區優積工廈更吸引實力買家及用家注目，把握樓市逐穩之際入市。近日工廈市場錄得一宗最新成交，柴灣工業城二期中低層單位剛以約660萬元易手，平均呎價約3,727元，新買家為梁浩然律師事務所，料購入作自用。
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事梁錦和表示，市場新近錄得成交位於柴灣小西灣永泰道60至70號柴灣工業城二期6樓10室，建築面積約1,771方呎，平均呎價約3,727元，屬市價水平。
梁錦和補充，新買家為梁浩然律師事務所，預計購入作自用用途。據悉，柴灣區內工廈一向受到律師樓、會計師樓及上市公司等專業機構歡迎，購入作擺放重要文件及檔案之用，是次預料專業人士及機構看準物業間隔符合自用需求，故決定入市。
該廈今年累錄9宗成交 呎價最高3800元
梁錦和指出，是次成交物業為區內熱門優質工廈，由於該廈面積選擇多元化，在區內深受歡迎，故成交相對活躍，翻查資料，該廈今年內已累積錄得約9宗易手個案，成交呎價介乎約2,500至3,800元不等。
梁錦和續指，柴灣工業城二期由信和置業(083)發展，樓高21層，配備獨立冷氣系統。大廈設有完善配套設施，包括1部載客升降機及4部載貨升降機；停車場則提供1個貨櫃車位、21個貨車車位及24個私家車車位，車位供應充裕，能有效滿足用戶的物流及營運需求。物業位於小西灣工業區，鄰近東區走廊，周邊小巴、巴士等公共交通工具絡繹不絕，往來港九及新界各地均非常方便。
梁錦和分析，柴灣工業城物業質素優良且選擇多元，加上目前放盤量不多，普遍叫價維持在每平方呎約3,000餘元水平。是次成交反映在專業機構等用家支持下，區內優質工廈的承接力與呎價表現均穩健，實力買家對其長遠發展的信心充足。