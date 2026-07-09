葵涌國瑞路商廈淪銀主盤 中國奧園8年前買入 最新市場估值大插79%｜商廈市況

該物業地盤面積約13,600方呎，總建築面積約120,000方呎，屬區內市場罕有的大型物業放售項目。物業設有專屬上落客區及超過50個停車位，並已獲批工廈活化計劃1.0特別豁免，可作教育機構、辦公室、學校及商舖與服務行業等用途。

值得留意，接管人將按物業現有狀況出售物業，而物業可能存在未完成工程，接管人並不會繼續進行及╱或完成有關工程。買方須自行安排查驗及考察，並自行評估物業現況及相關事項。

接管人出售有助清晰及具透明度下交易

世邦魏理仕香港資本市場部主管及執行董事甄浚岷表示，隨著市場氣氛逐步改善，投資者及企業用家正積極物色具規模及策略價值的資產。葵涌作為香港重要物流及工商業樞紐，一直受到市場高度關注。近期市場成交亦反映買家願意為具靈活用途、品牌展示效益及長遠重整潛力的全幢物業作出部署。此外，由接管人出售，有助買家在清晰及具透明度的機制下洽商並落實交易。

世邦魏理仕香港資本市場部董事余振宇稱，市場上同時具備規模、活化用途彈性、充足泊車配套及高曝光度招牌優勢的物業供應極為有限。國瑞路57至59號不但擁有約120,000方呎樓面面積及完善交通配套，更可受惠於工廈活化政策所帶來的多元用途發展潛力。