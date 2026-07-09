葵涌國瑞路商廈淪銀主盤 中國奧園8年前買入 最新市場估值大插79%｜商廈市況

中國奧園(3883)旗下新界葵涌國瑞路57至59號商廈淪為銀主盤，新近被接管人公開招標出售。世邦魏理仕表示，獲接管人委託為前述物業公開招標出售項目的獨家代理，物業將按現有狀況出售，截標日期為今年8月18日中午12時正。
翻查資料，中國奧園於2018年以9.5億元買入上述物業，以物業目前市場估值介乎約2億至2.2億元計，較買入價大幅低最多約79%。
該物業地盤面積約13,600方呎，總建築面積約120,000方呎，屬區內市場罕有的大型物業放售項目。物業設有專屬上落客區及超過50個停車位，並已獲批工廈活化計劃1.0特別豁免，可作教育機構、辦公室、學校及商舖與服務行業等用途。
按物業現狀出售 可能存在未完成工程
值得留意，接管人將按物業現有狀況出售物業，而物業可能存在未完成工程，接管人並不會繼續進行及╱或完成有關工程。買方須自行安排查驗及考察，並自行評估物業現況及相關事項。
接管人出售有助清晰及具透明度下交易
世邦魏理仕香港資本市場部主管及執行董事甄浚岷表示，隨著市場氣氛逐步改善，投資者及企業用家正積極物色具規模及策略價值的資產。葵涌作為香港重要物流及工商業樞紐，一直受到市場高度關注。近期市場成交亦反映買家願意為具靈活用途、品牌展示效益及長遠重整潛力的全幢物業作出部署。此外，由接管人出售，有助買家在清晰及具透明度的機制下洽商並落實交易。
世邦魏理仕香港資本市場部董事余振宇稱，市場上同時具備規模、活化用途彈性、充足泊車配套及高曝光度招牌優勢的物業供應極為有限。國瑞路57至59號不但擁有約120,000方呎樓面面積及完善交通配套，更可受惠於工廈活化政策所帶來的多元用途發展潛力。
羅氏家族當時沽貨帳賺逾5.5億
翻查資料，中國奧園於2018年6月向羅氏針織已故創辦人羅定邦家族後人、羅氏集團行政總裁羅正杰買入上址，當時成交價達9.5億元。羅氏於2014年以約3.82億元向華信地產(252)收購，當時持貨4年易手帳面賺近1.5倍或5.68億元。
中國奧園當時指，收購將可擴展其在港物業組合及發展其物業開發業務機會，預期開發目標物業將為集團物業發展業務帶來協同效應，因而擴大營運收入。若物業最終以市場估值下限2億元售出，中國奧園估計帳面要虧蝕約7.5億元或約79%。