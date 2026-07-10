馬鞍山迎海．星灣四房「零議價」易主 重返8年前高位水平｜二手樓成交

樓價持續回升，馬鞍山迎海第2期迎海．星灣新近錄得一宗四房單位買賣，成交價重返8年前樓市高位水平。

世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，市場錄得迎海．星灣19座高層A室成交，單位實用面積約1,379方呎，四房兩廳雙主人套房連儲物室間隔，坐向東北望海星灣全海景。原叫價2,288萬元，最終「零議價」獲買家承接，呎價約16,592元，創屋苑近月高位。

據了解，原業主於2018年樓市高峰期購入單位，當時作價2,288萬元，持貨約8年沽售，帳面平手離場，樓價重返昔日高位，惟原業主仍要蝕使費離場。