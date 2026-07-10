海外樓市｜英國熱浪殺到 專家教路四大改裝奇招 助打造「降溫」安樂窩

踏入2026年，英國正迎來今年第三波極端熱浪！隨著全球氣候持續暖化，英國傳統房屋設計已難以應付日益頻繁的酷熱天氣，國家電網更一度發出電力供應警告(power supply warning)，反映大規模使用冷氣機對電網造成龐大壓力。英國拉夫堡大學（Loughborough University）專家指設計與改裝入手，提升英國房屋的抗熱能力。 撰文：Wendy全球樓行

人造草皮成隱形殺手 表面可達70度 隨著熱浪逼近，專家向家中花園鋪設人造草皮的家庭發出強烈的「避免接觸」警告。英國人造草皮供應商Artificial Grass Direct負責人Colin Potts解釋，人造草皮雖易於打理且節約用水，但與天然草皮不同，完全沒有水分可以透過蒸發來降溫。 他指，有研究顯示在酷熱天氣及陽光直射下，人造草皮表面溫度可飆升至高達50度至70度，是周邊空氣溫度兩倍以上，只要接觸數秒便足以嚴重燙傷皮膚。專家呼籲在此期間絕對不應赤腳在上面行走，並要嚴格防止小童及寵物接觸草皮，以免發生危險。

英國房屋「天生怕熱」 英國房屋的傳統設計理念一直以「保暖」為主，但在極端熱浪下，這卻成為致命傷。為解決這個全國性的建築隱患，英國政府早於2022年便引入新的建築法規，要求所有新建房屋在設計階段須進行過熱風險評估。若評估顯示過熱風險偏高，建築師就必須修改設計。英國政府亦定下目標，計劃在2029年前興建高達150萬伙防過熱的新房屋。

專家建議四大房屋防熱改裝秘訣 同時，英國屋宇裝備工程師學會(CIBSE)聯同拉夫堡大學推出新建房屋及大型住宅翻新工程中的最新的防過熱指引；當中包括四大防熱改裝建議。其一是設置外部遮陽，為最「平靚正」的降溫方法。窗外安裝遮陽篷或外部捲簾，能直接阻擋陽光加熱玻璃，令室內溫度大幅降低超過6度。 其二是設置安全通風與智能感測器。英國不少房屋設有煙囪，住戶可添置平價且連接互聯網的智能溫度感測器，以提示何時最適合開窗進行「交叉通風」或「煙囪效應通風」。

其三引入吊扇，吊扇不會直接降低室溫，但能令人體汗水蒸發而感到涼快，且其耗電量遠遠低於冷氣機。然而，若要推廣吊扇便需要扭轉英國現代房屋樓底變矮的建築趨勢。 其四設置專屬「避暑庇護室」，專家建議新建房屋設計一間高度遮陽、朝北且具有高熱質量的房間，作為熱浪來襲時的「避暑勝地」。 紅十字會強烈建議「遮蓋窗戶」 熱浪當前，英國民眾亦須採取即時的應對措施。據英國紅十字會及近期的官方指引，全英家庭必須「遮蓋窗戶」。在日間陽光最猛烈時候，住戶應拉上窗簾或百葉簾，避免陽光直射入屋；待夜間氣溫下降後，才打開窗戶讓涼風進入室內。看似簡單的動作，是阻擋室內氣溫飆升第一道重要防線。