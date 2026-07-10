折實均呎$14039 元朗芊御 首推120伙 入場「4球有找」

新地代理業務部總經理張卓秀敏形容首批單位為「芊芊HAPPY價」，已參考集團同系「YOHO系列」、同區新盤及項目自身優點，屬市價推出，強調未來加推單位具有提價空間。項目將於周六對外開放示範單位，同步收票。

下半年新盤「頭炮」出擊！新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」昨日公布首張價單，涉及120伙。扣除最高16%折扣，整批折實平均呎價14,039元。一房折實入場價393.1萬元，兩房折實入場價489.42萬元。業界分析指項目料吸引投資客入市，佔比達一半，大手組別競爭激烈。

5伙折實價低於「4球」

「芊御」首張價單涵蓋12伙一房至108伙兩房單位，位處第2座3樓至17樓，實用面積289至412方呎。首張價單設「現金付款計劃」及「靈活付款計劃」，以前者提供最高16%折扣優惠計算，折實價393.1萬至587.8萬元，當中有5伙折實價低於400萬元；而折實呎價12,852至14,795元。

新地代理業務部助理總經理(銷售)林青龍表示，最低售價單位為2座3樓C室一房，實用面積289方呎，折實價393.1萬元，呎價13,602元。至於兩房最低售價單位為2座3樓B室，實用面積360方呎，折實價489.42萬元，呎價13,595元。