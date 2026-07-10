折實均呎$14039 元朗芊御 首推120伙 入場「4球有找」

下半年新盤「頭炮」出擊！新鴻基地產(016)旗下元朗「芊御」昨日公布首張價單，涉及120伙。扣除最高16%折扣，整批折實平均呎價14,039元。一房折實入場價393.1萬元，兩房折實入場價489.42萬元。業界分析指項目料吸引投資客入市，佔比達一半，大手組別競爭激烈。
新地代理業務部總經理張卓秀敏形容首批單位為「芊芊HAPPY價」，已參考集團同系「YOHO系列」、同區新盤及項目自身優點，屬市價推出，強調未來加推單位具有提價空間。項目將於周六對外開放示範單位，同步收票。
5伙折實價低於「4球」
「芊御」首張價單涵蓋12伙一房至108伙兩房單位，位處第2座3樓至17樓，實用面積289至412方呎。首張價單設「現金付款計劃」及「靈活付款計劃」，以前者提供最高16%折扣優惠計算，折實價393.1萬至587.8萬元，當中有5伙折實價低於400萬元；而折實呎價12,852至14,795元。
新地代理業務部助理總經理(銷售)林青龍表示，最低售價單位為2座3樓C室一房，實用面積289方呎，折實價393.1萬元，呎價13,602元。至於兩房最低售價單位為2座3樓B室，實用面積360方呎，折實價489.42萬元，呎價13,595元。
參考錦上路站「柏瓏III」於去年10月首推138伙，當時折實平均呎價13,938元，最平一房折實價466.62萬元。二手方面，鄰近的爾巒及山水盈近期成交平均呎價分別為12,017元及9,094元，而同系PARK YOHO近期二手成交平均呎價12,992元。
料回報率達4厘以上
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，「芊御」一房入場費僅「3字頭」，絕對是「無敵價」，平絕全港新盤，較同區一手貨尾有約20%折讓，預計市場反應將見熱烈，用家及投資客佔比料各半，首批單位可「一Q清枱」，料A組大手競爭非常激烈。
利嘉閣地產新界區董事鄭健糧稱，「芊御」作為內地「十五五」規劃全面啟動後，首個正式受惠的北部都會區「紅利盤」，預計項目未來的收租回報率可達4厘以上，在強勁的長線收租回報吸引下，料投資者入市比例將達一半。