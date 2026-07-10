CCL｜連升5周斷纜 按周跌0.77% 跌幅今年內最大 中原：料將反覆整固

二手樓價連升5周斷纜！中原城市領先指數CCL最新報159.54點，按周跌0.77%，跌幅為2025年12月底後28周最大。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中證監嚴打內地資金跨境違規流出，港股回落，恒指失守24,000點關口，而且美國加息預期升溫，加上聚焦世界盃，一二手交投皆放緩，影響CCL連升5周後回落，樓價高位整固，指數仍為2023年9月初後147周(近3年)第3高。 楊明儀表示，雖然近日美伊再爆發軍事衝突，但港股反彈重越24,000點以上，加上發展商積極部署推售新盤，銀行調高按揭貸款現金回贈，以及世界盃即將進入尾聲等利好消息，預料短期樓價升勢未變，惟將反覆整固，升幅減慢。CCL距離第三季165點目標，現時相差5.46點或3.42%。

楊明儀稱，自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.04%。CCL較2025年3月《財政預算案》前134.89點低位升18.27%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.43%，較2021年8月191.34點歷史高位跌16.62%。7月8日恒生指數重上24,000點收市，美伊戰事重燃，9日元朗新盤「芊御」公布首張價單120伙，中銀香港(2388)及恒生銀行按揭現金回贈上調至最高1.4%，有中小型銀行按揭貸款額達300萬元或以上，按揭現金回贈可高達1.5%，對本地二手樓價的影響將於2026年7月底公布的CCL才開始反映。

港島區樓價急挫 1.93% 最傷 四區樓價表現方面，呈兩跌一升一持平局面。港島CCL_Mass報160.94點，按周急挫1.93%，結束3周連升，跌幅為2025年12月底後28周最大，指數仍為2023年9月底後145周(近3年)第6高。新界西CCL_Mass報142.73點，按周跌1.5%，跌幅為今年4月底後10周最大，指數仍為2023年10月底後141周(逾2年半)第7高。 九龍CCL_Mass報161.13點，按周無升跌，指數仍為2023年7月初後156周(3年)次高。新界東CCL_Mass報172.80點，按周升0.21%，連升2周共0.36%，指數創2023年9月初後147周(近3年)次高。

至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報160.93點，按周跌0.78%。CCL(中小型單位)報159.48點，按周挫0.81%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊結束3周連升，跌幅均為今年1月中後25周最大，指數同為2023年9月初後148周(近3年)第3高。CCL(大型單位)報159.88點，按周回落0.52%，終止4周連升，指數仍為2023年10月底後141周(逾2年半)次高。 樓價年內暫升10.71% 2026年計，CCL暫時累升10.71%，CCL Mass漲10.85%，CCL(中小型單位)上揚10.66%，CCL(大型單位)走高10.95%，港島上揚14.83%，九龍漲11.33%，新界東升8.94%，新界西增7.53%。