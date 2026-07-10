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出版：2026-Jul-10 16:25
更新：2026-Jul-10 16:25

CCL｜連升5周斷纜 按周跌0.77% 跌幅今年內最大 中原：料將反覆整固

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CCL｜連升5周斷纜 按周跌0.77% 跌幅今年內最大 中原：料將反覆整固

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二手樓價連升5周斷纜！中原城市領先指數CCL最新報159.54點，按周跌0.77%，跌幅為202512月底後28周最大。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中證監嚴打內地資金跨境違規流出，港股回落，恒指失守24,000點關口，而且美國加息預期升溫，加上聚焦世界盃，一二手交投皆放緩，影響CCL連升5周後回落，樓價高位整固，指數仍為20239月初後147(3)3高。

楊明儀表示，雖然近日美伊再爆發軍事衝突，但港股反彈重越24,000點以上，加上發展商積極部署推售新盤，銀行調高按揭貸款現金回贈，以及世界盃即將進入尾聲等利好消息，預料短期樓價升勢未變，惟將反覆整固，升幅減慢。CCL距離第三季165點目標，現時相差5.46點或3.42%

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楊明儀稱，自20255月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.04%CCL20253月《財政預算案》前134.89點低位升18.27%，較20249月首次減息前135.86點低位升17.43%，較20218191.34點歷史高位跌16.62%78日恒生指數重上24,000點收市，美伊戰事重燃，9日元朗新盤「芊御」公布首張價單120伙，中銀香港(2388)及恒生銀行按揭現金回贈上調至最高1.4%，有中小型銀行按揭貸款額達300萬元或以上，按揭現金回贈可高達1.5%，對本地二手樓價的影響將於20267月底公布的CCL才開始反映。

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港島區樓價急挫1.93%最傷

四區樓價表現方面，呈兩跌一升一持平局面。港島CCL_Mass160.94點，按周急挫1.93%，結束3周連升，跌幅為202512月底後28周最大，指數仍為20239月底後145(3)6高。新界西CCL_Mass142.73點，按周跌1.5%，跌幅為今年4月底後10周最大，指數仍為202310月底後141(2年半)7高。

九龍CCL_Mass161.13點，按周無升跌，指數仍為20237月初後156(3)次高。新界東CCL_Mass172.80點，按周升0.21%，連升2周共0.36%，指數創20239月初後147(3)次高。

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至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass160.93點，按周跌0.78%CCL(中小型單位)159.48點，按周挫0.81%CCL MassCCL(中小型單位)齊結束3周連升，跌幅均為今年1月中後25周最大，指數同為20239月初後148(3)3高。CCL(大型單位)159.88點，按周回落0.52%，終止4周連升，指數仍為202310月底後141(2年半)次高。

樓價年內暫升10.71%

2026年計，CCL暫時累升10.71%CCL Mass10.85%CCL(中小型單位)上揚10.66%CCL(大型單位)走高10.95%，港島上揚14.83%，九龍漲11.33%，新界東升8.94%，新界西增7.53%

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今天(10)公布的指數，根據2026629日至75日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾六成的交易是在2026615日至21日簽臨時買賣合約，是15日美伊達成和平框架協議，18日美國聯儲局及本地大型銀行宣布維持利率不變，美伊總統分別簽署停戰的諒解備忘錄，黃竹坑港島南岸「海盈山」第4B期首輪價單發售75伙沽34伙，紅磡「首岸」4(5)次輪發售53伙沽5伙，恒指失守24,000點關口當周的市況。

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