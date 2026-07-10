PARK SILICON舉辦「跨境創科人的雙城節奏」對談會 吸引逾百位港深創科精英參與｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」昨日(9日)晚上舉行「跨境創科人的雙城節奏」對談會。活動於集團匠心打造之「古洞北．都會新篇展館」隆重舉行，特別邀得4位商業領袖及港深創科人才展開深度對談，包括會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、前海深港青年夢工場總經理莫偉軒、GoGo Chart創辦人魯曉聚，以及Bulter Asia創辦人林樂宜。嘉賓就北部都會區發展、創科產業主導前景及深港雙城生活分享獨到見解，成功吸引逾百位港深創科精英親臨參與，現場交流氣氛熱烈。
黃光耀在致辭時表示，北部都會區將聚焦創新科技、專上教育及醫療創新等核心功能，形成「南金融、北創科」的全新城市與經濟雙引擎格局。加上香港首份對接國家《十五五規劃》的「五年規劃」已將北都納入發展重點，足見北部都會區的發展絕非遠景，而是正實實在在發生中的現實，為市場注入了極大信心。
3位港深創科界領袖分享創業歷程及實戰方針之餘，亦一致認為香港及深圳兩地創科產業的聯動協作，有助推進科研創新與知識交流，促進本地及國際企業拓展全球市場。北都憑藉毗鄰深圳的地理優勢，配合政府的積極推動，不僅便利港深企業對接合作，更加速創科社群的聚合，為技術發展注入新動力。
黃光耀分享指出，古洞北坐落於北都的中心位置，鄰近河套港深創科園及未來新田科技城，預計將吸引大量創科專才及跨境商務專才於區內定居。因此，項目發展最關鍵的是要打造「職住平衡、配套先行」的優質環境，實現「在區內居住、在區內就業」的理想模式。古洞北坐擁無縫對接大灣區的核心地理優勢，港鐵古洞站預計將於2027年落成啟用，令頻繁往返深港兩地的跨境創科人才通勤更為便捷。此外，區內綠化與生態資源豐富，多項「衣食住行」配套亦正全速興建，全面建構「10分鐘生活圈」，讓創科人才在緊湊工作之餘無需奔波，落樓即可享受悠閒生活。
黃光耀補充，集團於古洞北的全新住宅項目「PARK SILICON」配合北都創科產業主導優勢，將成未來國際頂尖創科人才聚居地。項目陸續舉辦不同軟銷活動，讓不同持份者多方面了解古洞北及項目發展。集團作為首個設立北都主題展館的發展商，以「共融、共創、共享、以人為本」為主題築構交流平台，在過去一個月內已接待不同團體包括多間學校、政府部門及社福機構參觀，讓公眾從不同角度認識北都及古洞北發展。
「PARK SILICON」分兩期發展，提供781伙，第1期設457伙，第2期設324伙。標準戶涵蓋一房至三房，實用面積約310至600方呎，當中兩房佔近六成。