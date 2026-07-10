PARK SILICON舉辦「跨境創科人的雙城節奏」對談會 吸引逾百位港深創科精英參與｜古洞新盤

會德豐地產旗下古洞鄉梓路新盤「PARK SILICON」昨日(9日)晚上舉行「跨境創科人的雙城節奏」對談會。活動於集團匠心打造之「古洞北．都會新篇展館」隆重舉行，特別邀得4位商業領袖及港深創科人才展開深度對談，包括會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀、前海深港青年夢工場總經理莫偉軒、GoGo Chart創辦人魯曉聚，以及Bulter Asia創辦人林樂宜。嘉賓就北部都會區發展、創科產業主導前景及深港雙城生活分享獨到見解，成功吸引逾百位港深創科精英親臨參與，現場交流氣氛熱烈。

黃光耀在致辭時表示，北部都會區將聚焦創新科技、專上教育及醫療創新等核心功能，形成「南金融、北創科」的全新城市與經濟雙引擎格局。加上香港首份對接國家《十五五規劃》的「五年規劃」已將北都納入發展重點，足見北部都會區的發展絕非遠景，而是正實實在在發生中的現實，為市場注入了極大信心。

3位港深創科界領袖分享創業歷程及實戰方針之餘，亦一致認為香港及深圳兩地創科產業的聯動協作，有助推進科研創新與知識交流，促進本地及國際企業拓展全球市場。北都憑藉毗鄰深圳的地理優勢，配合政府的積極推動，不僅便利港深企業對接合作，更加速創科社群的聚合，為技術發展注入新動力。