賣地計劃｜高力：何文田佛光街中小型地皮規模適中 料招標反應正面

高力指，市區優質地皮向來具備吸引力，而相對較低的投資規模意味著較低的資金投入要求，可望吸引更廣泛的市場參與者，預期招標反應正面。(資料圖片)

發展局剛公布第2季度賣地計劃，下季將推出何文田佛光街1幅住宅地，涉及250個單位。高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，上季賣地氣氛良好，新一季推地務實貼市。回顧上一季度，香港賣地市場呈現良好的回暖勢頭，發展商投地氣氛轉趨積極，新界東涌第106A區用地接獲6份標書，同時中標價逾16億元，每方呎樓面地價超過3,000元，地價收入表現理想。

整體而言，今年起的五年內私人住宅單位每年平均落成量約17,000個，與去年全年一手住宅成交量(20,500宗)比較，屬於市場可健康消化的水平。此外，政府因應目前商業市場的實際情況繼續停售商業用地，並積極探討將部分商業地改作專上教育學生宿舍，充分反映政府能準確把握市場脈搏，按市場吸納能力及需求作出適時調整。