賣地計劃｜高力：何文田佛光街中小型地皮規模適中 料招標反應正面

發展局剛公布第2季度賣地計劃，下季將推出何文田佛光街1幅住宅地，涉及250個單位。高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，上季賣地氣氛良好，新一季推地務實貼市。回顧上一季度，香港賣地市場呈現良好的回暖勢頭，發展商投地氣氛轉趨積極，新界東涌第106A區用地接獲6份標書，同時中標價逾16億元，每方呎樓面地價超過3,000元，地價收入表現理想。
整體而言，今年起的五年內私人住宅單位每年平均落成量約17,000個，與去年全年一手住宅成交量(20,500宗)比較，屬於市場可健康消化的水平。此外，政府因應目前商業市場的實際情況繼續停售商業用地，並積極探討將部分商業地改作專上教育學生宿舍，充分反映政府能準確把握市場脈搏，按市場吸納能力及需求作出適時調整。
第二季潛在供應量高達10190伙
高力香港估價及諮詢服務署理主管曾展鵬指出，政府將於最新一季(7至9月)招標推出九龍何文田佛光街中小型住宅地。該項目剛完成改劃，位處成熟住宅社區並鄰近何文田港鐵站。雖然中標財團需撥出小部分樓面興建社福設施，但項目僅提供約250伙，規模適中。市區優質地皮向來具備吸引力，而相對較低的投資規模意味著較低的資金投入要求，可望吸引更廣泛的市場參與者，預期招標反應正面。
曾展鵬續指，相信政府本季僅推出一幅住宅地皮，是充分考慮了「一鐵一局」即將迎來的大量新供應。今季的房屋供應主力將來自港鐵屯門南延線第 16 區站第2期，涉及5,510伙，以及市建局季初推出的庇利街招標項目，涉及1,220伙。配合剛截標的洪水橋片區3幅住宅地(3,210伙)，第二季潛在供應量高達10,190伙。綜合計算，本財年上半年房屋供應已合共達12,430伙，極度接近全年供應目標。
正如該行早前指出，政府適時為賣地條款拆牆鬆綁，能有效釋放地皮價值。隨着何文田地皮正式推出，賣地表內其餘4幅住宅用地(包括沙田石門兩幅地皮、西貢清水灣道及赤柱環角道項目)同樣具備規模適中或位處傳統豪宅地段的稀缺優勢。只要政府在賣地條款上繼續保持靈活，增加項目的發展彈性，相信這批地皮能順利批出，為庫房帶來穩定的賣地收益。