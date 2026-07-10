賣地計劃｜利嘉閣：何文田市區優質細地稀缺 落成後保值力強

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，本財年上半年供應已近全年目標，反映政府高供應策略見效，令下半年因應市況作出調控時更具彈性。雖然新一季土地供應增加，但鑑於目前市況持續復甦向好，優質項目仍受追捧，料整體樓價將維持穩步升勢。

陳海潮表示，至於供應結構則呈現兩極化，當中何文田市區優質細地稀缺，發展商競投料積極，落成後保值力強；反觀屯門鐵路項目及洪水橋片區共涉及逾8,600伙，新界新盤競爭加劇，長期消化需時，定價將趨審慎。整體而言，核心市區物業抗跌力突出，新界則以橫行消化供應為主，分化市道將持續。