利嘉閣：工商舖6月買賣破500宗 創53個月新高

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，整體工商舖今年以來徐徐上升，時至6月已突破500宗水平，較年初的300餘宗水平已見明顯改善。據土地註冊處初步臨時數字，2026年6月份全港共錄得527宗工商舖物業買賣登記，較5月份的453宗續升16.3%，已連升5個月，創下自2022年2月以來的53個月(即近4年半)新高。至於月內登記總值錄得47.52億元，按月跌12.8%，主因是前月有較大額店舖登記推高基數之故。6月份三大範疇物業登記量錄得兩升一跌，當中以工廈逾30%的升幅最勁，店舖及商廈則分別升25.6%及跌19.5%。此外，總結今年上半年，工商舖累計錄得2,565宗登記，按年同比上升14.5%。

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，工廈買賣登記量已連續7個月保持強勢，繼之前連續3個月破200宗後，6月更超越300宗。數據顯示，6月份工廈買賣登記錄319宗，按月升30.2%，創下自2022年2月以來的53個月新高。月內工廈登記佔比錄60.5%，較5月份的54.1%升6.4個百分點。至於6月份工廈登記總值錄得13.56億元，按月升24.5%，為年內次高水平；月內平均每宗工廈均價約425.1萬元。至於今年上半年累計，工廈共錄1,387宗登記，按年同比上揚12.5%。

商廈買賣 113 宗 年內首破百宗

商廈買賣方面，黃應年表示，登記量在震盪中再次突破百宗大關，一舉創下接近5年來的單月新高。今年6月份全月商廈買賣登記量錄得113宗，較5月份的90宗大升25.6%，為年內首次超出百宗水平；而月內買賣登記總值也相應大升22.8%，錄得22.8億元，處年內第3高水平。至於今年上半年累計，商廈共錄541宗登記，按年同比升8.4%。

店舖登記連衝 3 個月後回氣 6 月錄 95 宗

店舖表現方面，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明稱，店舖市道經歷連續3個月買賣破百宗後，略有回氣，後市待儲力再上。數據顯示，今年6月份店舖買賣登記共錄得95宗，按月跌19.5%，為唯一逆市回落的類別；此外，月內店舖登記總值則也隨之大減55.5%，只錄得11.16億元，為年內次少的月份，主因前月有個別巨額之登記拉高基數所致。至於今年上半年累計，店舖共錄637宗登記，按年同比大升25.1%。