香港測量師學會辦「構建『你』想荃灣」創作比賽2026工作坊及導賞團

香港測量師學會會長溫偉明測量師、香港測量師學會高級副會長暨比賽籌備委員會主席甘家輝測量師出席比賽工作坊，與參賽同學分享他們對荃灣規劃及發展的專業見解，包括他們對市區更新及建築物全生命周期管理的策略。溫偉明測量師及甘家輝測量師亦參與導賞團，親自帶領師生遊覽多個荃灣地標及重建項目，包括如心園、以及具備發展低空經濟發展潛力的荃灣海濱公園、體現市區更 新理念的楊屋道75–77號項目、結合住宅與商業發展的荃新天地及萬景峯、具社區規劃特色的祈德尊 新村、由舊工業建築活化而成的南豐紗廠，以及大型社區商業設施愉景新城，讓參加者從不同角度 了解區內的經濟及社會發展，並探索荃灣豐富的新舊城市文化保育、城市更新及低空經濟等方面的 未來城市發展機遇。

香港測量師學會於昨日(11日)舉行的「構建『你』想荃灣」創作比賽2026工作坊及導賞團，活動吸引逾二百名師生參與，與多位專業測量師一同走訪荃灣，深入了解區內豐富的歷史文化底蘊，以及城市重建與活化多元發展機遇。

溫偉明測量師致歡迎辭時表示，香港測量師學會一直致力推動城市規劃和社區連繫，透過這次活動培育「未來測量師」，期望活動能持續舉辦，進一步促進香港的可持續發展。透過交流與創意的互動，思考如何在市區更新及建築物全生命周期管理的同時，推動創新與可持續的城市發展。這是一個寶貴的學習機會，讓年輕一代在實踐中成長，為城市發展貢獻智慧和力量。

甘家輝測量師亦分享，活動讓年輕一代更深入了解測量師在城市發展中所扮演的重要角色，是次 活動讓參加者通過實地導賞團，深入了解本年主題地區荃灣的城市面貌和文化底蘊，荃灣——充滿濃厚香港特息的地區，荃灣擁有豐富的建築遺產與文化故事，展現了濃厚的新舊城市文化魅力。學生在活動中不僅可探索荃灣多元化的一面，我們期望他們能在活動中獲得啟發，為荃灣的未來注入嶄新思維。