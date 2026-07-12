沙田新城市廣場直播八強賽事吸引逾千人觀戰 新地：商場營業額按年升12%

四年一度國際足球盛事踏入決賽周白熱化階段，新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場大型足球主題企劃【Legend Unfold．一「足」即發】，今晨直播八強焦點賽事，吸引過千位球迷及足球愛好者到場觀戰。商場聯同多家餐飲商戶推出足球盛事限定餐飲優惠，球迷憑現場派發的 「打氣扇」即可享指定餐飲折扣及優惠，同時為The Point會員在早上7時起至晚上10時提供泊車優惠，成功帶動週末早午市人流及餐飲消費。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場斥資1,000萬元，以「由點至面」策略打造全方位足球主題體驗，透過賽事直播、大型IP主題展覽、戶外足球打卡裝置、AI互動體驗及連串消費優惠，將足球熱潮由商場核心區域延伸至不同樓層及戶外空間，全面覆蓋商場各個角落。今日八強焦點賽事於香港時間週末時段舉行，吸引大批球迷及阿根廷支持者親臨新城市廣場觀戰。為提升現場觀賽體驗，商場去年已全面翻新一樓羅馬圓型獻技場的大電視，換上超高清4K解像度的520吋巨型屏幕，直播精選賽事，讓球迷置身現場般感受賽事張力。配合觀賽熱潮，商場聯同多家餐飲商戶推出足球盛事餐飲優惠，更獨家為The Point會員提供高達5小時的免費泊車優惠，成功將觀賽人流轉化為消費動力。足球盛事期間，新城市廣場整體人流及營業額分別按年上升10%及12%，其中運動服飾、電子產品、美妝、餐飲及超市百貨等商戶均受惠，生意額較去年同期錄得雙位數增長。