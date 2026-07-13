中原(工商舖)：6月工商舖買賣成交按年增30% 再創近4年單月新高

本港樓市整體投資氛圍持續向好，投資者及用家入市步伐有所加快。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年6月份工商舖錄得約436宗買賣成交，涉及成交金額約47.44億元，按月分別增加8.46%及24.55%，相比起去年同期分別錄得升幅約32.52%及約68.46%，成交宗數更創近4月單月新高。中原(工商舖)預期，部分銀主盤加快推出市場，相信可吸引投資者及用家趁低入市，7月份工商舖買賣成交量料可保持平穩。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，6月份工商舖市場錄得約436宗買賣成交，按月及按年分別增加約8.46%及24.55%，貼近2022年6月錄得的單月約444宗的高水平，為近4年新高。買賣成交金額方面，6月份錄得約47.44億元，較上月及去年同期分別大幅上升24.55%及68.46%。在工商舖三大範疇中，6月份寫字樓買賣成交相當熾熱，錄得約76宗買賣成交，按月及按年升幅分別為約8.57%及65.22%；而成交額則錄得約22.61億元，按月上升約89.17%，相較去年同期約5.09億元則大升約3.44倍。