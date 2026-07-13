西貢傲瀧三房跌穿8年前一手買入價 連車位慘蝕近「5球」｜二手樓成交

西貢清水灣道傲瀧近期錄得多宗蝕讓成交，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，屋苑最新錄得8座低層D室成交，單位實用面積約1,172方呎，屬三房兩廳主人套房加工人房間隔，單位望內園景，新近連車位以1,760萬元售出，呎價約15,017元，屬市價成交。

廖振雄指，原業主於2018年物業入伙初期，以2,049萬元一手向發展購入，另外車位購入價為200萬元，持貨約8年，連同車位合計帳面損失489萬元或約21.7%。

資料顯示，傲瀧位於清水灣道663號，2016年入伙，共有27座，提供680個單位。