3名內地生合租大埔中心兩房 先付一年租金涉19.2萬｜二手樓租賃

近期踏入租賃旺季，中原地產新達廣場資深分區營業經理趙愛蓮表示，大埔中心最新錄21座中層D室租務成交，單位實用面積約325方呎，兩房間隔，議價後以1.6萬元租出，呎租約49.2元。
趙愛蓮透露，新租客為3名內地女學生，新學年將於本港升學，見屋苑環境舒適，間隔合用，租金合理，即決定以先付一年租金形式租入單位自用，涉及金額19.2萬元。
據了解，業主於2023年以473萬元購入單位，現可享約4.1厘租金回報。資料顯示，大埔廣場位於大埔市中心安泰路1號，1984年入伙，共有5座，提供1,408個單位。
近期踏入租賃旺季，中原地產新達廣場資深分區營業經理趙愛蓮表示，大埔中心最新錄21座中層D室租務成交，單位實用面積約325方呎，兩房間隔，議價後以1.6萬元租出，呎租約49.2元。
趙愛蓮透露，新租客為3名內地女學生，新學年將於本港升學，見屋苑環境舒適，間隔合用，租金合理，即決定以先付一年租金形式租入單位自用，涉及金額19.2萬元。
據了解，業主於2023年以473萬元購入單位，現可享約4.1厘租金回報。資料顯示，大埔廣場位於大埔市中心安泰路1號，1984年入伙，共有5座，提供1,408個單位。
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